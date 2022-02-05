Білий дім має "нищівний пакет санкцій" проти Росії, а Конгрес готує проти оточення Путіна

США готові запровадити санкції до оточення глави Кремля Володимира Путіна, якщо Росія продовжить атаку на Україну. Сенат погоджує такий законопроєкт.

Але поки не погодив, тож Білий дім заспокоїв громадськість: "нищівний пакет санкцій" для економіки Росії адміністрація президента США може ввести й без схвалення у Конгресі. Про це говорила під час брифінгу 4 лютого речниця Джо Байдена Джен Псакі.

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Процес погодження санкцій проти оточення Путіна в Сенаті триває

Джен Псакі у розмові з журналістами наголосила, що Білий дім працює у тісному контакті з сенаторами щодо погодження нового пакету санкцій до оточення президента Росії Володимира Путіна. Мовиться про осіб, які впливають на рішення влади.

Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей,

– заявила Псакі.

Білий дім має готовий пакет економічних санкцій до Росії

напередодні США запровадили візові санкції проти представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – за переслідування дисидентів та порушення прав людини.

Те, що поки новий законопроєкт не цілком узгодили, Білий дім не вважає проблемою. По-перше, як сказала речниця Байдена, введення санкцій – це не необхідна процедура. По-друге, пакет економічних обмежень у бік Росії, який не потрібно схвалювати у Конгресі, давно готовий.

Ми вже підготували нищівний пакет санкцій – економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо,

– запевнила Джен Псакі.

Тим часом в Україні, зауважмо, наполягають, що антиросійські санкції мають бути превентивними, а не введеними за фактом нової агресії.

Упродовж 4 лютого з'явилися кілька важливих новин щодо антиросійських санкцій. Зокрема:

У Конгресі США вдалося погодити більшість положень законопроєкту про санкції до Росії через агресію проти України.

Також Держдеп застеріг компанії Китаю від спроб пом'якшити ефект санкцій, які США можуть ввести проти Кремля.

А в Єврокомісії запевнили, що ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.

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