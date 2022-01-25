Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії, – CBS News

У Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії.

Санкції можуть запровадити так, щоб залишити Росію без нової техніки. Ці дані виданню підтвердив високопоставлений чиновник адміністрації президента.

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Білий дім підтвердив ймовірність санкцій

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість жорсткого контролю експорту напівпровідників до Росії, щоб зашкодити російській промисловості. Санкції будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення агресора на територію України,

– мовиться в повідомленні.

Тобто Штати співпрацюють з союзниками Європи та Азії, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних Володимиру Путіну для зростання економіки. Зокрема мовиться про:

штучний інтелект;

аерокосмічну галузь.

Окрім того, звичайних росіян можуть позбавити певних смартфонів, планшетів, ігрових приставок.

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