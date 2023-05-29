Однорічний хлопчик випав з вікна у Білій Церкві, але дивом вижив

У Київській області стався неймовірний інцидент. Дитина випала з вікна, але дивом вижила.

Випадок стався у Білій Церкві 29 травня. Про це розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Що з малюком

Однорічний хлопчик сперся на москітну сітку й та не витримала. Дитина випала з другого поверху.

На щастя, малюк вижив, однак його терміново шпиталізували. Лікарі оглянули хлопчика і виявили травму голови та перелом стегна. У поліції закликали батьків бути особливо уважними в сезон відкритих вікон.

Подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду. Пам'ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте блоки для вікон, зробіть так, аби дитина не мала доступ до вікна,

– наголосив Нєбитов.

На Харківщині знайшли дворічну Віолетту

У Харківській області 23 травня зникла 2-річна Віолетта Мужичук. Вона пішла з двору в селі Скрипаї Слобожанської громади, коли бавилась з братом-близнюком.

Дитину шукали майже 4 доби і, на щастя, знайшли в лісі. З дівчинкою було все добре. Віолетта жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна.

Відомо, що дитина з багатодітної сім'ї. Її батько зараз захищає Україну на фронті, а матір доглядає за дітьми вдома.