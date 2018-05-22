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Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати влітку

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Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати влітку
Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати влітку / Скріншот з відео

Знаменитий мільярдер та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опублікував список з 5 книг, які він радить прочитати кожному цього літа.

Про це одна з найбагатших людей світу розповіла у своєму блозі "Gates Notes" в понеділок, 21 травня.

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Білл Гейтс зазначає, що всі книги, які він радить до прочитання, дуже легко та швидко читаються.

Коли я складав цей список з п'яти творів, якими ви, можливо, захочете насолодитися цього літа, я усвідомив, що деякі з них піднімають великі питання. Що визначає генія? Чому погані речі відбуваються з хорошими людьми? Звідки походить людство і куди ми йдемо?,
– підкреслив Гейтс в своєму блозі.

У рекомендований список мільярдера увійшли 4 науково-популярні книги, а також один художній роман.

 

5 книга від Білла Гейтса для літнього прочитання:

"Леонардо да Вінчі" ("Leonardo da Vinci") Уолтера Айзексона;

"Все трапляється через причину та інша брехня, яку я люблю" ("Everything Happens for a Reason: and Other Lies I’ve Loved") Кейт Боулер;

"Лінкольн в бардо" ("Lincoln in the Bardo") Джорджа Сандерса;

"Оригінальна розповідь: Велика історія всього" ("Origin Story: A Big History of Everything") Девіда Крістіана;

"Фактичність: 10 причин, чому ми думаємо про світ і чому речі є кращими, ніж ви думаєте" ("Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think") Ханса Рослінга, Олі Рослінг і Ганни Рослінг Роннлунд.


Читайте разом з Біллом Гейтсом!

Теги: LifeStyle Література Книги Білл Гейтс Новини культури
Джерело: 24 Канал
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