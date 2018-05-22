Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати влітку
Знаменитий мільярдер та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опублікував список з 5 книг, які він радить прочитати кожному цього літа.
Про це одна з найбагатших людей світу розповіла у своєму блозі "Gates Notes" в понеділок, 21 травня.
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Білл Гейтс зазначає, що всі книги, які він радить до прочитання, дуже легко та швидко читаються.
Коли я складав цей список з п'яти творів, якими ви, можливо, захочете насолодитися цього літа, я усвідомив, що деякі з них піднімають великі питання. Що визначає генія? Чому погані речі відбуваються з хорошими людьми? Звідки походить людство і куди ми йдемо?,
– підкреслив Гейтс в своєму блозі.
У рекомендований список мільярдера увійшли 4 науково-популярні книги, а також один художній роман.
5 книга від Білла Гейтса для літнього прочитання:
• "Леонардо да Вінчі" ("Leonardo da Vinci") Уолтера Айзексона;
• "Все трапляється через причину та інша брехня, яку я люблю" ("Everything Happens for a Reason: and Other Lies I’ve Loved") Кейт Боулер;
• "Лінкольн в бардо" ("Lincoln in the Bardo") Джорджа Сандерса;
• "Оригінальна розповідь: Велика історія всього" ("Origin Story: A Big History of Everything") Девіда Крістіана;
• "Фактичність: 10 причин, чому ми думаємо про світ і чому речі є кращими, ніж ви думаєте" ("Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think") Ханса Рослінга, Олі Рослінг і Ганни Рослінг Роннлунд.
Читайте разом з Біллом Гейтсом!