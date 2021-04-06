Рішення за НАТО, – у Білому домі висловивли підтримку Україні

Україна вже давно прагне вступити до НАТО і має довгий шлях позаду. Таку заяву зробила прессекретарка Джозефа Байдена Джен Псакі.

Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо... але це рішення має ухвалити НАТО,

– сказала Псакі, вочевидь натякаючи, що не лише Америка вирішує.

Зазначимо, що цього ж дня, перед заявою Білого дому, генсек НАТО Єнс Столтенберг подзвонив Зеленському через занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні. Вони обговорили порушення режиму тиші на Донбасі та необхідність для НАТО зміцнювати військо у Чорноморському регіоні.

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