Рішення за НАТО, – у Білому домі висловивли підтримку Україні

США висловлюють підтримку прагненню України стати членом НАТО. У Байдена кажуть, що вже обговорюють з Україною питання вступу.
Джерело:The White House
Україна вже давно прагне вступити до НАТО і має довгий шлях позаду. Таку заяву зробила прессекретарка Джозефа Байдена Джен Псакі.
Новина дня Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі
Білий дім підтримує прагнення України
Адміністрація Байдена обговорює питання вступу України до НАТО. Білий дім підтримує Україну, але рішення спільно мають приймати усі члени НАТО.
Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо... але це рішення має ухвалити НАТО,
– сказала Псакі, вочевидь натякаючи, що не лише Америка вирішує.
Зазначимо, що цього ж дня, перед заявою Білого дому, генсек НАТО Єнс Столтенберг подзвонив Зеленському через занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні. Вони обговорили порушення режиму тиші на Донбасі та необхідність для НАТО зміцнювати військо у Чорноморському регіоні.
Україна і НАТО: останні новини
- Через ескалацію, до якої вдається Росія останніми тижнями, тема вступу України в НАТО стала звучати гучніше.
- Під час телефонної розмови з Зеленським Джо Байден зазначив, що підтримує прагнення України вступити до Альянсу.
- Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков зазначив, що Київ має провести комплекс глибоких та систематичних реформ, перш ніж претендувати на вступ.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що РНБО готує рішення про ключові кроки на шляху України в НАТО.
- НАТО у червні 2020 року визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.