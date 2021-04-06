Рішення за НАТО, – у Білому домі висловивли підтримку Україні

Читать новость на русском

США висловлюють підтримку прагненню України стати членом НАТО. У Байдена кажуть, що вже обговорюють з Україною питання вступу.

Джерело:

The White House

Україна вже давно прагне вступити до НАТО і має довгий шлях позаду. Таку заяву зробила прессекретарка Джозефа Байдена Джен Псакі.

Новина дня Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі

Білий дім підтримує прагнення України

Адміністрація Байдена обговорює питання вступу України до НАТО. Білий дім підтримує Україну, але рішення спільно мають приймати усі члени НАТО.

Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо... але це рішення має ухвалити НАТО,
– сказала Псакі, вочевидь натякаючи, що не лише Америка вирішує.

Зазначимо, що цього ж дня, перед заявою Білого дому, генсек НАТО Єнс Столтенберг подзвонив Зеленському через занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні. Вони обговорили порушення режиму тиші на Донбасі та необхідність для НАТО зміцнювати військо у Чорноморському регіоні.

Україна і НАТО: останні новини