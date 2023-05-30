Хочуть змінити ментальність: як Лукашенко допомагає вивозити українських дітей

Білорусь допомагає Росії незаконно депортувати українських дітей. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко як голова союзної держави за погодженням Кремля підписує рішення про вивезення дітей.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко. За його словами, метою депортації є перевиховання українських дітей.

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Схема депортації українських дітей

Павло Латушко зазначив, що схема вивезення дітей з України виконується під егідою союзної держави Росії та Білорусі. Саме Лукашенко підписує у Москві відповідні резолюції та затверджує бюджет.

Згодом прем'єр-міністр союзної держави Міхаіл Мішустін підписує програму, а далі її виконує державний секретар Дмітрій Мєзєнцев, пояснив керівник Народного антикризового управління Білорусі.

Керівник Об'єднаного перехідного кабінету підкреслив, що це спільний проєкт Лукашенка та російського диктатора Владіміра Путіна. Ці дії спрямовані на зміну ментальності дітей, їх перевиховання.

Це спільний проєкт, спрямований на те, щоб перенавчити, змінити ментальність дітей. У нашій доповіді ми виходимо на такий напрямок, що зокрема їх планують повертати на окуповані території України,

– сказав він.

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