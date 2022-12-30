Білорусь покидає Ан-50 Росії: літак виявляв цілі для винищувачів
30 грудня 2022, 10:49Читать новость на русском
Джерело:Белоруські Гаюн
Білорусь сьогодні, 30 грудня, покидає російський літак Ан-50, який виявляв цілі для винищувачів. І Білорусі літак перебував з 14 грудня.
Про це повідомив "Белоруські Гаюн" з посиланням на власні джерела.
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За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з регістраційним номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до Росії,
– йдеться у повідомленні.