Білорусь покидає Ан-50 Росії: літак виявляв цілі для винищувачів

Білорусь сьогодні, 30 грудня, покидає російський літак Ан-50, який виявляв цілі для винищувачів. І Білорусі літак перебував з 14 грудня.

Про це повідомив "Белоруські Гаюн" з посиланням на власні джерела.

Увага Охоплює половину України: що означає приліт російського літака А-50 до Білорусі

За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з регістраційним номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до Росії,

– йдеться у повідомленні.