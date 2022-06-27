Білорусь провела нічні навчання авіації в районі Барановичів
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Білоруська авіація пізно ввечері 26 червня активізувалася. Військово-повітряні сили країни провели військові навчання.
За даними активістів, польоти почалися о 21:27 у Барановичах. Вже о 23:20 авіацію помітили над Ляховицьким районом.
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Зауважимо, ці навчання відбулися недалеко від кордону з Україною.
Військова активність Білорусі / Карта "Беларускі Гаюн"
До речі, у Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 28 червня повідомили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вкотре вирішив допомогти державі-агресорці у війні проти України. Зокрема, з території країни у Бєлгородську область виїхали 20 вагонів з боєприпасами.
Загроза з Білорусі: що відомо
- Ситуація біля північного кордону напружується. Білорусь продовжує проводити військові навчання.
- З 22 червня у Гомельській області почались мобілізаційні тренування. Українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів та підрозділи МВС.
- 25 червня Білорусь дозволила 6 російським ударним бомбардувальникам Ту-22М3 зайти у свій повітряний простір й скидати ракети на Україну. Загалом вони запустили близько 30 смертоносних снарядів.
- 26 червня Генштаб повідомив, що у Білорусі активізувалися російські диверсійні розвідувальні групи. Ймовірно, вони готуються до подальших дій на Волинському та Подільському напрямках України.
- Загалом на території сусідньої країни перебувають ще 1,5 тисячі російських солдатів. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.
- Наша розвідка вважає, що білоруські війська самостійно не атакуватимуть Україну. Тобто вони можуть піти у наступ лише разом з росіянами.
- Нещодавно українські правоохоронці обстежили понад пів сотні населених пунктів та 300 об'єктів у Волинській області. Під час перевірки вони виявили 2 комплекти білоруської форми та пошкоджений квадрокоптер.
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