Білорусь провела нічні навчання авіації в районі Барановичів

Білоруська авіація пізно ввечері 26 червня активізувалася. Військово-повітряні сили країни провели військові навчання.

За даними активістів, польоти почалися о 21:27 у Барановичах. Вже о 23:20 авіацію помітили над Ляховицьким районом.

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Зауважимо, ці навчання відбулися недалеко від кордону з Україною.



Військова активність Білорусі / Карта "Беларускі Гаюн"

До речі, у Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 28 червня повідомили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вкотре вирішив допомогти державі-агресорці у війні проти України. Зокрема, з території країни у Бєлгородську область виїхали 20 вагонів з боєприпасами.

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Ситуація біля північного кордону напружується. Білорусь продовжує проводити військові навчання.

З 22 червня у Гомельській області почались мобілізаційні тренування. Українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів та підрозділи МВС.

25 червня Білорусь дозволила 6 російським ударним бомбардувальникам Ту-22М3 зайти у свій повітряний простір й скидати ракети на Україну. Загалом вони запустили близько 30 смертоносних снарядів.

26 червня Генштаб повідомив, що у Білорусі активізувалися російські диверсійні розвідувальні групи. Ймовірно, вони готуються до подальших дій на Волинському та Подільському напрямках України.

Загалом на території сусідньої країни перебувають ще 1,5 тисячі російських солдатів. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Наша розвідка вважає, що білоруські війська самостійно не атакуватимуть Україну. Тобто вони можуть піти у наступ лише разом з росіянами.

Нещодавно українські правоохоронці обстежили понад пів сотні населених пунктів та 300 об'єктів у Волинській області. Під час перевірки вони виявили 2 комплекти білоруської форми та пошкоджений квадрокоптер.

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