Білорусь та Росія – це вже єдина країна, – "слуга" Чернєв

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі, які намагаються потрапити в ЄС, може бути частиною задуму Росії. Водночас режим Білорусі у цій ситуації, ймовірно, мало що вирішує.

Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. За його словами, наразі про "геніальний план" Олександра Лукашенка не мовиться.

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Це все один план Росії, – Чернєв

"Не вірю в "геніальні плани Лукашенка", вірю в те, що це фактично вже єдина держава – Росія та Білорусь. І це фактично вже один з пазлів картини", – сказав депутат.

Єгор Чернєв зауважив, що всередині Польщі провокують міграційну кризу саме для того, щоб знизити увагу поляків до України.

Це все пазли однієї картини: і війська біля наших кордонів, і міграційна криза, і шантаж щодо Nord Stream. Це все один план Росії,

– заявив депутат від "Слуги народу".

Міграційна криза на кордоні: коротко

З 8 листопада 2021 року з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів, через що Польща вирішила на лінії розмежування збільшити кількість військових.

На напруження на кордоні відреагували країни Балтії. Відповідні події назвали "гібридною агресією".

21 листопада з Білорусі до Литви хотіли потрапити 70 нелегалів. Оцінивши ситуацію, Литва повідомила, що Білорусь змінила тактику перекидання мігрантів.

Польща припустила закриття білоруського кордону через ситуацію з мігрантами, натомість Олександр Лукашенко приписав до розв'язання проблеми український Донбас.