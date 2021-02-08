Після 10 місяців перерви Білорусь відновлює залізничне сполучення з Росією: причина

Білорусь та Росія вирішили відновити залізничне сполучення після 10 місяців перерви. Крім того, країни збільшили кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом.

Потяги між містами Білорусі та Росії почали курсувати вже з 8 лютого. Рух поїздів відкрито на "взаємній основі".

Важливо Прохід відкрито: Білорусь і Росія зняли обмеження на перетин спільного кордону

За якими напрямками курсуватимуть потяги

Мінськ – Москва – Мінськ;

також потяги Москва – Калінінград зупинятимуться у Мінську.

Водночас кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом збільшується з 3 до 5.

Чому раніше сполучення між країнами припинили

Маршрути відкриті лише для громадян двох країн. Відвідати столицю Білорусії росіяни можуть лише при наявності довідки про негативний результат тесту на коронавірус. ПЛР-тест повинен бути зроблений не більш ніж за три дні до перетину кордону.

Влада Білорусі після кількамісячного ігнорування пандемії таки вирішила частково закрити кордони та припинити залізничне сполучення. Сталося це ще 10 місяців тому у розпал пандемії коронавірусу. Тоді залізничне сполучення припинили й з Україною.

Росія зі свого боку також закрила кордони, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Сталося це 30 березня 2020 року.