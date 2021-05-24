"ХАМАС планував підірвати літак": як Білорусь виправдовує затримання Протасевича

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка намагається виправдати екстрену посадку літака з Романом Протасевича повідомленням про замінування. стверджують, що воно нібито надійшло від бойовиків ХАМАС.

Про це заявив директор департаменту з авіації білоруського Міністерства транспорту й комунікацій Артем Сікорський. Він дав брифінг 24 травня.

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За його словами, лист надіслали на електронну пошту. Його відправники нібито погрожували, що підірвуть літак над Вільнюсом.

Сікорський уточнив, що повідомлення від бойовиків палестинського ХАМАС було написане англійською. Він додав, що воно містило такий текст:

Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, аби Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю у цій війні.

При цьому, білоруський чиновник не пояснив, чому попередження відправили до Мінська, якщо воно було адресоване Євросоюзу.

Затримання Протасевича у Білорусі: що відомо

Журналіста та засновника телеграм-каналів NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня. Літак Ryanair, у якому він летів до Вільнюса, посадили у Мінську.

Екіпаж рейсу повідомили, що літак могли замінувати. Після приземлення білоруські силовики перевірили усіх пасажирів. Протасевича вони так і не відпустили.

Пасажири розповіли, що перед посадкою активіст звернувся до бортпровідника. "Не робіть цього, вони вб'ють мене", – сказав він. "У нас немає вибору", – відповіли йому.

Згодом з'ясувалося, що затримали й дівчину журналіста Софію Сапегу, громадянку Росії. Наразі вона перебуває у білоруському СІЗО.

Організації із захисту прав у Білорусі виступили зі спільною заявою. Вони визнали Протасевича політв'язнем й вимагають негайно звільнити його та Сапегу.