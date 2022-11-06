Білорус показав середній палець колоні військової техніки й опинився за ґратами

Якщо хтось намагатиметься розповідати про свободу слова у Білорусі, то ось вам наочний приклад, що її нема. Чоловік показав середній палець колоні техніки – сів за ґрати.

Така історія сталася з 40-річним мешканцем Речиці. Він їхав на зустріч колоні військової техніки Росії. У цей момент чоловік вирішив показати середній палець тим, хто невдовзі може поповнити статистику втрат ворога, за що поплатився.

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Сів за ґрати на 15 діб

Ясна річ, що довго чоловік без покарання прожити не міг. Невдовзі його знайшли співробітники ОМОНу та затримали. Його не лише посадили на 15 діб за ґрати. Ще й змусили на відео перепросити як перед російськими, так і білоруськими військовими. Мовляв, вони не нападають на Україну з території Білорусі.

Зараз вважаю, що охороняють нас, а не нападають,

– сказав під примусом він.

Чоловіка силою змусили перепросити перед військовими: дивіться відео

До слова, ув'язнили його ще й тому, що на телефоні виявили низку цікавих підписок. 15 діб він отримав за те, що слідкує за "екстремістськими" каналами. Самі розумієте, що при режимі Лукашенка будь-яке джерело, яке виступатиме з його критикою, – уже екстремістське.

Білорусь та Лукашенка продовжує штормити

Почнімо з нещодавньої скарги диктатора Лукашенка. Самопроголошений президент почав бідкатися на запровадження санкцій проти Білорусі. Мовляв, "Зеленський був як син", і тут таке коїться. І хоч це відбувається, переконує він, військо Білорусі на Україну нападати не збирається.

Натомість розгойдує ситуацію у Білорусі держдума Росії. У ній вкотре наголошують на тому, що саме Україна планує напад. Ба більше, разом із нею до цього долучиться ще й Польща.

Активність військових на території Білорусі помітили з супутника. Знімки демонструють, що на полігонах з'явилося багато російських наметів з бійцями. Одне з таких наметових містечок площею можна порівняти з двома футбольними полями.

Наостанок додамо ще про Лукашенка. Він вирішив назвати свою заповітну мрію. Як переконує білоруський диктатор, він лише "хоче, щоб усі жили в мирі". Мовляв, він абсолютно не хоче війни і прагне, щоб вона якомога швидше закінчилася. Але він досі жодного разу не набрався сміливості заявити, хто ж її почав.

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