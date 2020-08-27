Світлана Алексієвич, яка приходила до Слідчого комітету Республіки Білорусь, каже журналістам про можливість залучити до вирішення кризової ситуації в своїй країні російського президента Володимира Путіна. Далі оригінал російською.

Очевидно, для того чтобы он повлиял на Александра Лукашенко и заставил белорусского диктатора вступить в диалог с собственным народом, – пишет Виталий Портников для Грани.ру.

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Российский лимитроф, или Наивность не наивный

Светлану Алексиевич трудно назвать наивным человеком. И все же даже она остается в плену иллюзий, свойственных большой части белорусского общества. Иллюзий, которые на протяжении трех десятилетий не дают белорусам возможности приступить к строительству собственного государства. Которые сохраняют Беларусь в роли российского лимитрофа, страны, которая вот-вот исчезнет с политической карты мира, войдет в Россию областями – как в свое время Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко. А вместе с Беларусью должен исчезнуть и белорусский народ, который просто станет частью русского народа.

Это ведь достаточно простые и ясные планы Москвы. И то, с какой скоростью был сменен глава Белорусской православной церкви, осмелившийся усомниться в победе Александра Лукашенко на выборах президента и попытавшийся было наладить диалог с собственной паствой, демонстрирует, что после поглощения Беларуси так будут менять и руководителей республики – если она вообще сохранится.

Любой, кто вспомнит о белорусском суверенитете или хотя бы об отличиях белорусов от русских, будет смещен в два счета.

Лукашенко и Путин – одного поля ягоды

И это вовсе не политическая фантастика. Это реальные планы. После Крыма, после Донбасса у белорусов не должно было остаться сомнений относительно намерений Кремля по отношению к их стране. Но, как видим, сомнения остаются. И остаются иллюзии. И нет понимания самого главного – что Владимир Путин такой же враг белорусского народа и его государственности, как и Александр Лукашенко.

У Лукашенко одно-единственное и простое желание – сохранить власть. Ради этого он, собственно, и живет. Путину тоже нужно сохранить власть в России. Но не только. Поглощение соседних держав – его главная политическая задача. И, между прочим, инструмент удержания власти. Поэтому Путин никак не может быть ни союзником, ни даже посредником для беларусских оппозиционеров. И другом беларусского народа он тоже быть не может. Потому что такого народа для него не существует.

Далекими от реальности выглядят и надежды на то, что западные лидеры могут повлиять на Путина и заставить его отказаться от поддержки белорусской диктатуры. Во-первых, Путин и сам от этой поддержки откажется, если увидит возможность формирования в еще большей степени пророссийского марионеточного режима, чем режим Лукашенко.

Во-вторых, в том, как западные лидеры могут повлиять на Путина, мы уже убедились во время украинского Майдана и после нападения России на Украину.

В-третьих, чем заканчиваются договоренности с Москвой на постсоветском пространстве, можно было понять по развитию ситуации в Молдове, где Запад и Россия содействовали приходу к власти коалиции проевропейских и пророссийских сил – с последующим изгнанием сторонников европейской интеграции из правительства.

Понятно, что беларусы ничего этого не проходили. Что последние три десятилетия они прожили как в коконе. На самом деле – без реально функционирующего государства, без политической жизни, без конкуренции, без свободы средств массовой информации, без всего того, что делает общество обществом, а нацию нацией. Но это не означает, что беларусы должны не замечать успехов и ошибок своих соседей, что они должны сами влезать в кремлевскую ловушку, даже если верят, что в этой ловушке их избавят от Лукашенко.

Источник: Грани.ру