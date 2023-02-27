Білорусь перебуває в готовності оголосити воєнний стан і мобілізацію, – Жданов
Білорусь одна з небагатьох країн, яка сприяє агресивній політиці Владіміра Путіна. Днями стало відомо, що на тамтешньому аеродромі розбився воєнний літак Росії.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Офіційної інформації про вибухи наразі немає.
Дивіться також Перше затримання після "бавовни" в Мачулищах: поліція Лукашенка схопила жінку
На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі 26 лютого було чутно 2 вибухи. В результаті пошкоджений військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка.
Жданов повідомив, що район аеродрому, який розташований за 12 кілометрів від Мінська, зараз повністю оточений.
Що це за вибухи, який їхній характер і хто їх спровокував – наразі не відомо,
– додав експерт.
Білорусь може оголосити мобілізацію
В Білорусі готові мобілізувати 1,5 мільйона осіб для потреб армії. Це відбудеться в разі введення воєнного стану і переходу країни на воєнні рейки. Таку заяву зробив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович.
Нині професійна армія Білорусі нараховує 48 тисяч осіб і 12 тисяч прикордонників.
Я так розумію, що білоруси готові взяти речовий мішок і піти у військкомат, а, можливо, і ні. Однак керівництво країни перебуває в готовності оголосити воєнний стан і загальну мобілізацію,
– зауважив Жданов.
Що відомо про вибухи в "Мачулищах"
- Унаслідок вибухів пошкоджений один з військово-транспортних літаків Росії ДРЛС А-5.
- Активісти повідомили, що відповідальність за інцидент взяли на себе білоруські партизани.
- Однак вже 26 лютого поліція Лукашенка схопила жінку, яка на їхнє переконання, має стосунок до вибухів.
- Білоруські активісти упевнені, що до вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два БпЛА. Ймовірно, саме вони пошкодили літальний апарат Росії ДРЛС А-50.
- Згодом Лукашенко провів зустріч з керівниками силових структур, він вимагав "найжорсткішої" дисципліни з особливим наголосом на кордоні.