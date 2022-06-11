У Білорусі війська приводять до вищих ступенів бойової готовності

Ситуація на кордоні все ще залишається напруженою. Наразі білоруські війська приводять до вищих ступенів бойової готовності.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, розповідаючи про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.

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Згідно з інформацією, в ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності.

У Генштабі зазначили, що вони відпрацьовують практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, а також проводять зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

Дані розвідки

Крім того, Головне управління розвідки України повідомило, що з 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: "перехід із мирного на воєнний час". Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

В рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам,

– повідомили в українській розвідці.

Там зазначили, що в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань також залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: "перехід із мирного на воєнний час".

Останні новини щодо Білорусі

Міністерстві оборони Білорусі вже підтверджувало, що розпочалися заняття із бойової готовності. Офіційно, метою таких занять та вишколів, є "виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час".

Якби Лукашенко дійсно планував вторгнення в Україну, то він вже це зробив би. Адже найкращим часом для цього був початок повномасштабної війни Росії. Про це розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. На його думку, Лукашенко зараз шукає “лазівки”, щоб не нападати на Україну.

У МВС повідомили, що російські військові вивозять з Білорусі необхідні їм боєприпаси 122 калібру. Очевидно, що вони теж мають кризу з озброєнням.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання. Вони посилюють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

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