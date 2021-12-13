Білоруські силовики видають мігрантам каміння для нападу на польських прикордонників

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі стає дедалі напруженішою. Лукашенківські силовики відкрито допомагають мігрантам прорватися через лінію розмежування.

Вони надають нелегалам "інструменти" для нападів на польських правоохоронців. Спецслужби Білорусі пропонують каміння і шматки бруківки, щоб кидати у прикордонників.

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Водночас у пресцентрі Прикордонної служби Польщі зазначили, що "це не каміння, знайдене у лісі".

Мігранти намагалися незаконно прорватися

Група мігрантів з Білорусі у неділю, 12 грудня, намагалася незаконно перетнути кордон з Польщею. Десятки осіб поводилися агресивно й спробували застосувати силу.

На відрізку кордону, який охороняє прикордонна застава в Мельніку, група з 60 агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон,

– зазначили у прикордонному відомстві.

Ситуація на кордоні: що відомо

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.

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