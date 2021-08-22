Більше конкретики: міністри енергетики США, Німеччини й України обговорять "Північний потік-2"

Після зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель президент Зеленський анонсував ще одні перемовини у сфері енергетики. Вже 23 серпня зберуться міністри енергетики США, Німеччини та України. Однією з тем стане, можливо, саме російський трубопровід в обхід України.

Про це Зеленський заявив під час підсумкової пресконференції. Він зауважив, що "Північний потік-2" обговорювали і під час зустрічі з Меркель. Проте жодної конкретики – щодо економічних гарантій він не почув.

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Поки що – це загальні речі, – Зеленський

Ми обговорювали з пані канцлер питання щодо продовження договору про транзит газу через територію України після 2024 року. Поки що, вважаю, це дуже загальні речі. Завтра дійсно важлива зустріч: будуть зустрічатися три міністри енергетики – США, України і Німеччини. Може, там з'являться більш конкретні речі,

– сказав президент України.

Ще одним питанням на зустрічі міністрів стане зелена енергетика. Проте, зауважив Зеленський, на цей перехід Україні знадобиться багато грошей та часу.

Меркель каже, що Німеччина наполягатиме на продовженні контракту

Зазначимо, що Меркель після зустрічі з Зеленським заявила, що Німеччина наполягатиме на продовженні контракту про транзит російського газу через Україну. Дія угоди закінчується у 2024 році. Також вона раніше про це повідомила і главі Кремля Володимиру Путіну. З очільником держави-агресорки Меркель зустрічалась 20 серпня у Москві.

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