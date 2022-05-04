Більше нікуди не поїде: холодноярівці яскраво знищили ворожу БМП-3 на Харківщині

На півдні Харківської області не дають ворогу перепочинку бійці 93-ої окремої механізованої бригади " Холодний яр". Так вони майстерно ліквідували ворожу БМП-3, яка після цього вже нікуди і ніколи не поїде.

Відео своєї роботи холодноярівці оприлюднили у соцмережах. Вони зазначили: сюжет – недовгий, проте дуже оптимістичний.

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У БМП влучили прицільними пострілами

Бойова машина піхоти російських військових спробувала сховатись від наших військових за деревами. Проте гра "у хованки" очевидно не вдалась. Холодноярці кілька разів поцілили у БМП-3, з якої одразу повалив стовп полум'я та чорний густий дим.

У коментарях українці дякують воїнам за професійну роботу та ефективну оборону Батьківщини. Люди наголошують, що пишаються сміливістю та відвагою холодноярівцям і просять їх передусім – берегти себе.

Дивіться відео знищення ворожої техніки на Харківщині:

Які свіжі втрати ворога

Вранці 4 травня Генштаб ЗСУ оприлюднив нову інформацію про втрати ворога. Так держава-агресорка з 24 лютого втратила у війні в Україні 24 500 військових. Лише за добу ця кількість збільшилась на 300 осіб.

Які втрати ворога у техніці:

Танків – 1 077.

Бойових броньованих машин – 2 610.

Артилерійських систем – 491.

РСЗВ – 163.

Засобів ППО – 81.

Літаків – 194.

Гелікоптерів – 155.

Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867.

Кораблів і катерів – 10.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303.

Спеціальної техніки – 38.

Крилатих ракет – 87.

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Як ЗСУ нищать ворожі війська: останні новини

У Запорізькій області українські військові знищили понад сотню росіян. Їх тіла доставили в Горлівку. Відомо, що усі вони були військовослужбовцями 1 армійського корпусу.

Лише за добу на Півдні наші оборонці знищили пів сотні окупантів. Також українцям вдалось ліквідувати багато ворожої техніки та 7 складів з боєприпасами.

Над Донбасом Повітряні сили ЗСУ знищили 1 крилату ракету та 3 безпілотники "Орлан-10".

А на Сході за попередню добу українські бійці ліквідували 40 загарбників. Наші артилеристи вдарили по скупченню ворожої техніки, а також поцілили по складах боєприпасів.

Дізнайтесь у відео: нові втрати ворога ворога станом на 4 травня