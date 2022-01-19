Більше, ніж президент: скільки заробив міністр інфраструктури Кубраков

Олександр Кубраков у 2021 році отримав більшу зарплату, аніж Володимир Зеленський. Так, міністр інфраструктури заробив майже 500 тисяч гривень.

Нарахована зарплата урядовця за рік становить 494 902 гривні. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури на запит 24 каналу.

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Нарахована заробітна плата міністра інфраструктури України Олександра Кубракова за 2021 рік складає 494 902,54 гривні,

– мовиться у повідомленні.



Скільки заробив міністр Кубраков у 2021 році / Фото 24 каналу

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