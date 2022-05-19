Більше зброї: Джонсон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив з Володимиром Зеленським. Він заявив, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, тож, ми отримаємо більше зброї.

Джонсон написав, що підтвердив своєму другові Зеленському британську солідарність з українським народом, зокрема з відважними захисниками Маріуполя.

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Він каже, що провів з президентом України широку дискусію та поінформував про зброю, яка надходить з Британії для оборони України, включаючи:

артилерію великої дальності,

ракети берег-корабель,

безпілотні дрони.

Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ми також обговорили, як Британія може зупинити глобальну економічну шкоду, завдану безрозсудною блокадою Путіним чорноморських порті,

– каже Джонсон..

Велика Британія терміново розглядає варіанти відкриття критичних морських і наземних шляхів для постачання українських зернових запасів.

Натомість Володимир Зеленський у твітері написав, що розповів Джонсону про хід бойових дій та операцію з порятунку військових з "Азовсталі". За його словами, обговорювали також оборонну підтримку, шляхи експорту сільськогосподарської продукції з України та імпорту палива в Україну.

Борис Джонсон додав, що до його країни прибули 50 000 українців, їм допомагають облаштуватися. "Видавши понад 100 тисяч віз для українців і враховуючи нові санкції, накладені на російські авіакомпанії, наша рішучість непохитна – ми #StandWithUkraine", – підсумував він.

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