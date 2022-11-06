"Більше здають Херсон, ніж утримують", – військовий квазіреспублік скаржиться на росіян

6 листопада 2022 , 20:07
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Джерело:

Головне управління розвідки

Російські загарбники готуються до оборони Херсона. Втім, один з військовослужбовців квазіреспублік запевняє, що насправді не все так однозначно.

Приватну розмову військовослужбовця так званих "Л/ДНР" перехопила українська розвідка. Загарбник скаржиться, що росіяни здають захоплені території на Херсонщині.

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"Скоро будемо звалювати звідси"

Військовослужбовець розповів, що його підрозділ спалив свої БК. Запевнив, що інші окупанти роблять так само під час відходу з позицій.

Загарбник припустив, що незабаром доведеться втікати взагалі. Мовляв, російські військові вже здали 100 – 150 кілометрів територій. Ба більше, планують залишити ще 60 кілометрів.

Росіяни сказали, що бережуть людей. Кричать: "За будь-яких обставин потрібно втримати Херсон". – Але вони його більше здають, ніж утримують,
– підкреслив військовослужбовець.

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Військовослужбовець квазіреспублік розповідає, що росіяни здають Херсон: дивіться відео 

Коротко, що відбувається на Херсонщині: останні дані

  • Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що правобережжя покидають колаборанти та військове керівництво. Однак, ще багато бійців Путіна досі залишаються там.
  • Російські загарбники готуються до оборони. Неподалік Херсона окупанти зводять фортифікаційні споруди. Ворожі укріплення видно з супутника.
  • У Генштабі повідомили, що наші воїни у Каховці вдарили по будівлі, де перебували до 200 російських загарбників. Ворог намагається приховати значні втрати. У місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.
  • Окупанти підривають приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та цінне майно привласнюють собі. 
  • Загарбники продовжують насильницьку евакуацію українців у Росію та до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в Бериславі місцевим жителям наказали виїхати до 10 листопада.
  • Окупанти знову брешуть, що українські воїни начебто обстріляли Каховську ГЕС та пошкодили дамбу.

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Автор: Юлія Лобурак