"Більше здають Херсон, ніж утримують", – військовий квазіреспублік скаржиться на росіян

Російські загарбники готуються до оборони Херсона. Втім, один з військовослужбовців квазіреспублік запевняє, що насправді не все так однозначно.

Приватну розмову військовослужбовця так званих "Л/ДНР" перехопила українська розвідка. Загарбник скаржиться, що росіяни здають захоплені території на Херсонщині.

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"Скоро будемо звалювати звідси"

Військовослужбовець розповів, що його підрозділ спалив свої БК. Запевнив, що інші окупанти роблять так само під час відходу з позицій.

Загарбник припустив, що незабаром доведеться втікати взагалі. Мовляв, російські військові вже здали 100 – 150 кілометрів територій. Ба більше, планують залишити ще 60 кілометрів.

Росіяни сказали, що бережуть людей. Кричать: "За будь-яких обставин потрібно втримати Херсон". – Але вони його більше здають, ніж утримують,

– підкреслив військовослужбовець.

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Військовослужбовець квазіреспублік розповідає, що росіяни здають Херсон: дивіться відео

Коротко, що відбувається на Херсонщині: останні дані

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що правобережжя покидають колаборанти та військове керівництво. Однак, ще багато бійців Путіна досі залишаються там.

Російські загарбники готуються до оборони. Неподалік Херсона окупанти зводять фортифікаційні споруди. Ворожі укріплення видно з супутника.

У Генштабі повідомили, що наші воїни у Каховці вдарили по будівлі, де перебували до 200 російських загарбників. Ворог намагається приховати значні втрати. У місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Окупанти підривають приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та цінне майно привласнюють собі.

Загарбники продовжують насильницьку евакуацію українців у Росію та до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в Бериславі місцевим жителям наказали виїхати до 10 листопада.

Окупанти знову брешуть, що українські воїни начебто обстріляли Каховську ГЕС та пошкодили дамбу.

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