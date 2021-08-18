Більшість вирішила, що таліби виграють й не треба пручатися, – аналітик про Афганістан

Терористи "Талібану" захопили столицю Афганістану, після чого влада передала їм місто. Тоді більшість населення вирішила, що таліби можуть виграти, тому їхнім діям не треба пручатися.

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу. Наразі невідомо, наскільки населення Афганістану підтримує талібів.

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Як населення ставиться до терористів

На думку Данилова, талібам було достатньо легко опановувати територію Афганістану. Вони створили уявлення в армійців та керівників провінцій й локальних адміністрацій про те, що начебто вже виграли.

Більшість вирішила, що вони, тобто таліби, виграють і тому не треба пручатися,

– наголосив він.

Однак Данилов переконаний, що дії терористів "Талібану" в Афганістані підтримує меншість.

Новим главою Афганістану може стати мулла Абдул Гані Барадар. Він є одним із засновників руху "Талібан" і головою політичного офісу руху.

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