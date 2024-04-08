В більшості областей України оголошували повітряну тривогу: у чому була причина

В низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Сьогодні вдень повідомляли про вибухи в Одесі та Запоріжжі. Наразі невідомо, яким озброєнням завдали удару.

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Причина тривоги

О 12:00 у Повітряних силах повідомили про активність ворожої авіації на сході та попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 12:18 з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

За даними моніторингових каналів, поблизу Харкова зафіксовано розвідувальний БпЛА.

Станом на 13:09 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Вибухи в Запоріжжі

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

О 12:22 моніторингові канали повідомили про вибух у Запоріжжі. Наразі невідомо чим завдали удару.

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