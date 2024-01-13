В Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети з Каспію й підняла носії "Кинджалів"
Росія вдосвіта 13 січня запустила ракети з району Каспію. Зокрема, відомо про пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6 винищувачів Ту-95МС.
"Червона" вже вся Україна. Влада закликає людей пройти в укриття цивільного захисту.
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В Україні оголосили про тривогу
Повітряну тривогу оголосили на території всієї України.
Повітряну тривогу оголосили в усій Україні / Скриншот 24 Каналу
Чому в Україні оголосили тривогу
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 5:54 повідомили про пуски ракет типу Х-101/555/55 з шести ворожих винищувачів Ту-95МС.
Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 - 07:00 (13 січня – 24 Канал),
– заявили військові.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ попередили:
- о 6:02 – ракетна небезпека в Одеській, Миколаївській та Херсонській області;
- о 6:22 – під атакою Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Хмельницька області.
Згодом в Кропивницькому почули перші вибухи. Тож людей на території всієї України закликають дотримуватись правил безпеки – пройти в укриття чи скористатись правилом двох стін.