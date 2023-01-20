По всій Україні – повітряна тривога: ворожа авіація – піднята у небо

По всій Україні станом на 12:45 20 січня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Що відомо про причини тривоги

Телеграм-канали повідомляють, що у небо над Білоруссю злетіли:

А-50;

винищувач.

МіГ-31К;

В ОК "Південь" попередили про загрозу ракетної атаки

Віталій Кім повідомив, що над Вінниччиною зауважили, ймовірно, дві ворожі цілі. Вони перебували на величезній висоті . Згодом голова Миколаївської ОВА оголосив, що сили ППО – відпрацювали та "розібралися" з цілями.

Наталія Гуменюк – керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України – повідомила, що станом на 20 січня Росія залишає на бойовому чергуванні всі 6 ракетоносіїв. Зокрема, мовиться про 2 підводних.

І це говорить про те, що загальний залп може сягати 40 ракет типу "Калібр". Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку як поодиноких ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару,

– заявила Гуменюк.

Людей просять оперативно реагувати на повітряні тривоги й не нехтувати своєю безпекою.

Повітряна тривога лунає під час зустрічі у форматі Рамштайн

Українцям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й постійно поширює фейки.

Повітряну тривогу оголосили у той час, коли триває чергова зустріч у форматі Рамштайн. У перші хвилини заходу Ллойд Остін – глава Пентагону – повідомив, що у війні настав переломний момент. Він додав, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі й закликав їх не втрачати час. Україна потребує більше зброї.

В ISW наголосили, що Кремль дратує допомога Заходу. Країна-терористка вдається до погроз, зокрема, ядерних, сподіваючись, що це зведе до мінімуму допомогу, яку держави-союзниці надають Україні. Водночас у Росії нічого не вийде. Весь цивілізований світ підтримує Україну у боротьбі за її свободу.