Біля Бахмута загинув доброволець з Ірландії: раніше він воював проти ІДІЛ

В Україні загинув ірландський військовий Фінбар Кефферкі. Він добровільно приїхав захищати українців від російських загарбників.

Ірландець загинув під Бахмутом. Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін вшанував його пам'ять, зазначивши, що той мав "чіткі принципи".

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Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу печальної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів,

– наголосив Мартін.

Що відомо про добровольця

Кефферкі було 40 років. Він був громадянином Ірландії. Раніше мав бойовий досвід у Сирії, де воював проти “Ісламської держави”.

Чоловік був родом з острова Ахілл. Його знайомі звідти зазначають, що чоловік був відданий гуманітарним та екологічним справам. 8 років тому він працював на кордоні між Грецією та Македонією, допомагаючи мігрантам.

Стверджують, що ніхто, крім його родини, не знав, що він перебуває в Україні.

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