Зменшення боєзіткнень поблизу Бахмута: в ЗСУ назвали причину

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на східному напрямку. Майже 10 місяців триває оборона міста. Утім, за останні декілька днів там спостерігається відсутність боєзіткнень, або їхня мінімізація.

Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він назвав основну причину.

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Інтенсивність вогню не знизилася

За останню добу біля Бахмута відбулося 2 боєзіткнення. Це пов'язано з тим, що окупанти проводять ротацію: відводять підрозділи найманців ПВК "Вагнера", натомість заводять підрозділи регулярних російських військ. Зокрема, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи.

Всі ці дії ворог прикриває вогнем, тобто інтенсивність не знизилася. За минулу добу він 343 рази завдав ударів по наших позиціях і здійснив один авіаналіт,

– повідомив речник.

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Але й українські оборонці не залишаються без відповіді – знищують ворога вогнем усіма силами та засобами. За минулу добу ліквідували 78 окупантів, 121 поранили. Знищили САУ "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, 2 склади з боєприпасами, склад з паливно-мастильними матеріалами та 3 пункти управління.

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