Зменшення боєзіткнень поблизу Бахмута: в ЗСУ назвали причину
Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на східному напрямку. Майже 10 місяців триває оборона міста. Утім, за останні декілька днів там спостерігається відсутність боєзіткнень, або їхня мінімізація.
Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він назвав основну причину.
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Інтенсивність вогню не знизилася
За останню добу біля Бахмута відбулося 2 боєзіткнення. Це пов'язано з тим, що окупанти проводять ротацію: відводять підрозділи найманців ПВК "Вагнера", натомість заводять підрозділи регулярних російських військ. Зокрема, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи.
Всі ці дії ворог прикриває вогнем, тобто інтенсивність не знизилася. За минулу добу він 343 рази завдав ударів по наших позиціях і здійснив один авіаналіт,
– повідомив речник.
Сергій Череватий про ситуацію біля Бахмута: дивитись відео
Але й українські оборонці не залишаються без відповіді – знищують ворога вогнем усіма силами та засобами. За минулу добу ліквідували 78 окупантів, 121 поранили. Знищили САУ "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, 2 склади з боєприпасами, склад з паливно-мастильними матеріалами та 3 пункти управління.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Ситуація біля Бахмута залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ. Українські сили проводять оперативні дії на флангах і досягають певних результатів.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відео, де бійці 3 штурмової бригади вибивають росіян з окопів, які вони впродовж тривалого часу рили на підступах до Бахмута. Внаслідок операції вдалося ліквідувати кількох окупантів та знищити їхні укріпрайони.
- Британська розвідка пише, що Росія з початку травня 2023 року дедалі більше поступається українцям у війні та змушена реагувати на наші дії. Масовані нічні ракетні обстріли мирних міст України теж не дають окупантам досягати цілей.