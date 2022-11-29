Під Бахмутом українські оборонці знищили пункт спостереження росіян: їхніми ж ракетами
29 листопада 2022 , 18:22Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Показали кадри, як українські оборонці нищать пункт спостереження окупантів.
Під Бахмутом йдуть важкі бої з шаленим темпом. Однак для оборонців – це щоденна рутина. Вони продовжують нищити ворога.
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Пункт спостереження росіян українські спецпризначенці знищили їхніми ж ракетами. Наразі не розкривають кількість втрат особового складу ворога. Військові журналісти показали ексклюзивні кадри.
Дивіться відео, як бійці нищать ворога: відео
Яка ситуація під Бахмутом
- Окупанти продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Вони здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
- Напередодні речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що найважчі бої ЗСУ тривають під Бахмутом на Донеччині. За добу окупанти завдають 180 – 200 ударів з артилерії по наших військових. Це епіцентр головної битви України.
- Українські десантники знищили окупантів і зайняли їхню позицію біля Бахмута. Це зробили бійці підрозділу 71-ї окремої єгерської бригади. Окупанти вже кілька місяців не можуть взяти Бахмут, тому обстрілюють місто з усього, що мають.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Росія бреше про просування на цьому напрямку. Вагнерівці, які базуються біля Бахмута, просуваються там всього на 100 чи 200 метрів на день.
- Найближчі позиції росіян до Бахмута є у Кліщіївці та Підгородному. Вони ведуть до підготовленої української оборони в Бахмуті та його західних і північних селах, що поруч.
- Українські воїни героїчно тримають оборону. На фото з окопів видно, що бійці, попри всі додаткові складнощі, які принесла зима, продовжують мужньо боронити місто.
Детальніше – що відомо про ситуацію під Бахмутом: відео