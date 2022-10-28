Біля Каховської ГЕС – потужні вибухи: саме там, де зосередилися окупанти

Біля Каховської ГЕС увечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи. Їх чули саме звідти, де зосередилися російські загарбники.

Новину повідомив Сергій Стерненко. Жодних деталей наразі не розкривають. Можливо, ворога знову навідало Бавовнятко.

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Поблизу Каховської ГЕС щойно пролунали потужні вибухи в районі зосередження росіян,

– заявив Стерненко.

Він також поділився відео, на якому чути вибухи.

Вибух поблизу Каховської ГЕС: дивіться відео

Що відбувається на Каховській ГЕС

Російські загарбники замінували об'єкти Каховської гідроелектростанції.

За даними ГУР Міноборони України, у жовтні 2022 року ворог взявся за мінування шлюзів та опор. Загалом підрив дамби спланували ще у квітні. Тим часом зараз з кожним днем успіху контрнаступу ЗСУ окупанти панікують все сильніше.

Станом на жовтень окупанти встановили 2 військові тентовані "Камази" без водіїв, які повністю завантажені ящиками з вибухівкою. Тим часом росіяни продовжують брехати, що ГЕС начебто хоче підірвати Україна.

В ОК "Південь" наголосили: навіть якщо окупанти підірвуть ГЕС, це не зупинить контрнаступ. Водночас шантаж Росії є дуже небезпечним.

"Затоплення охопить великі території, під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсона", – мовиться у повідомленні.

Андрій Юсов – представник пресслужби ГУР МО України – зауважив, що наразі немає підстав переживати про підрив Каховської ГЕС. Необхідні роботи окупанти поки не провели.

В ОК "Південь" зауважили, що окупанти наразі вичікують. Провокації ворог планував уже давно. Водночас Каховська ГЕС – це досить складний об'єкт інфраструктури. Ще на стадії його будівництва працювали над тим, аби ГЕС не вдалося уразити миттєво й одним якимось ударом.