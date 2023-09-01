Чекали "бавовни" з неба, а вона прийшла з землі: що вибухало біля Маріуполя

Біля села Безіменне на Донеччині українські партизани підпалили ремонтну базу російських окупантів. Завдані ворогу збитки встановлюють.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу подробиці інциденту. За його словами, жертв серед російських окупантів немає, але точно мають бути збитки в їхній техніці.

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"Там було повно техніки, яка дуже гарно палала", – зазначив Андрющенко.

Як відомо, росіяни окупували село Безіменне ще 2014 року. Саме тому там непросто фіксувати дані після подібних інцидентів – потрібно трохи більше часу.

Ремонтна база окупантів горить не вперше

– село Новоазовської міської громади Кальміуського району, що лежить на півдні Донецької області. З вересня 2014 року окуповане російськими військами. Навесні 2022-го ворог створив у селі фільтраційні табори, які перетворив у справжні гетто для маріупольців.

Минулого року майже в цей самий час українські партизани вже підпалювали цю ремонтну базу. Тоді внаслідок успішної операції здетонував російський танк з боєкомплектом.

"Поки ми чекаємо "бавовни" з неба, "бавовна" з землі теж непогано відпрацьовує", – вважає Андрющенко.

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