Путін усуває сильних командирів: полковник розвідки Британії оцінив шанси на переворот у Росії

Владімір Путін, розпочинаючи війну на території України, планував, що здобуде швидку перемогу, проте його плани виявились нездійсненними. Диктатуру важливо тримати владу у своїх руках, щоб ні в кого не виникало роздумів про переворот у Росії, тому довкола нього лише люди, якими легко керувати.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, зазначивши, що Путін живе за межами реальності, а його оточення говорить диктатору лише те, що той хоче почути. Схоже він щиро вірить, що переможе у війні, яку розпочав.

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Оточення Путіна

Філіп Інгрем припустив, що люди з близького оточення кремлівського диктатора приховують від нього реальну ситуацію на полі бою або ж подають її в такій формі, що виглядає ніби всі проблеми легко вирішити іншими методами.

Путін намагався повалити уряд Володимира Зеленського, але його операція провалилась. Тепер він змушений був перегрупуватись і поставити нову мету – захоплення Донбасу. Але він досі не може зробити цього, використовуючи навіть всю російську армію. Путін зазнав поразки у всьому, що намагався зробити,

– сказав він.

За такі поразки диктатора несуть відповідальність також і всі військові командири країни-агресорки. Проте, за словами полковника у відставці, були й ті, хто проявляв певну компетентність, але Путін їх всіх звільняв або ж з ними ставались нещасні випадки.

Диктатор не любить сильних генералів. Він любить тих, хто дає йому ту інформацію, яку він хоче чути,

– зауважив Філіп Інгрем.

Варто додати, що начальник генштабу Росії Валєрій Герасімов заявив про захоплення 4500 квадратних кілометрів у 2024 році, але в ISW ці дані спростували, вказуючи на лише 3306 квадратних кілометрів. Аналітики також відзначили завищення російськими посадовцями відсотків контролю над окупованими областями України.

Чи можливий переворот у Росії

Полковник військової розвідки у відставці вважає, що переворот у Москві майже неможливий. Він пояснив це тим, що там немає достатньо сильних військових командирів.

Саме тому біля Путіна немає здібних керівників. Я думаю, що навіть комусь з олігархів важко влаштувати переворот через те, як він тримає все під контролем,

– підкреслив він.

Неодноразово з'явилися повідомлення про те, що олігархи чи люди з близького кола кремлівського диктатора часто потрапляють у випадкові аварії, випадають з вікон чи падають зі сходів.

Це, ймовірно, ті, хто наважився натякнути, що час Путіна минув. Це вселяє страх у решту близького кола Путіна. Тому згуртуватися і спробувати усунути його вкрай складно,

– наголосив Філіп Інгрем.