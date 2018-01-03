Усе про біткойн: корисні поради для інвестицій в криптовалюту

Криптовалюта біткойн вже зробила мільйонерами і навіть мільярдерами чимало людей. Натомість, як і будь-який вид заробітку, цей має низку ризиків. Біткойн може як збільшити ваші статки у 20 разів за місяць чи стати інструментом для інвестицій, так і принести вам шалені збитки. Тож варто знати про важливі нюанси, перш ніж стати майнером чи криптотрейдером.

Ще 17 грудня інформ-простір потішило повідомлення, що біткойн встановив досі небувалий рекорд і перетнув позначку у 20 тисяч доларів за одну монету. Через тиждень курс цієї криптовалюти обвалився до 12 тисяч, а 3 січня сягає близько 15 тисяч доларів.

Експерти пояснюють: криптовалюти в цілому і біткойн зокрема – дуже динамічні валюти, можуть коливатися досить суттєво. І не гарантують максимального прибутку за конкретно визначений період часу. Але ті, хто розуміється на цьому процесі, змогли значно примножити свої статки завдяки біткойну. Сайт "24" розбирався, як це зробити, з чого почати, та що варто знати.

Читайте також: Майстер-клас із криптовалют: навіщо цьому вчитись?

Як заробити біткойн

Криптовалюту можна або купити, або заробити, пояснив у коментарі сайту "24" біткойн-експерт Максим Крупишев. Для цього потрібно або виконати роботу, за яку заплатять саме такою валютою, або зайнятись безпосередньо майнінгом і "нарватися на наступну емісію".

Щоб отримати криптовалюту в якості зарплатні – варто завести спеціальний віртуальний криптогаманець. Таких існує сотні, є спеціальні для мобільних телефонів. Там так само є можливість налаштувати бекап, вхід за пін-кодом, щоб навіть у випадку втрати телефона не втратити гроші.

Інший спосіб заробляння біткойна – "генерувати" його. Фахівець роз'яснив, що біткойном як системою ніхто не володіє, це децентралізована система. А забезпечити функціонування системи і її безпеку покликаний якраз майнінг, за допомогою якого і генеруються нові "монети".

Читайте також: Як заробити біткойн: доступно про криптовалюту

На відміну від гривні, яку друкує Нацбанк, біткойн ніхто не друкує. Але нові біткойни все одно з'являються, і вони передаються якраз майнерам, що забезпечують безпеку, – це така їм винагорода за роботу із забезпечення безпеки,

– пояснив Крупишев.

Майнінг є у криптовалют, що діють за принципом Proof-of-Work, тобто, виконання певної роботи, яку можна довести. Є інший принцип роботи криптовалют – Proof-of-Stake, це коли необхідно тримати велику суму криптовалюти, щоб приходила емісія.



Функціонування системи криптовалюти забезпечують майнери

Для майнінгу потрібна спеціальна апаратура – майнери – яка коштує недешево. При цьому такий апарат споживає дуже багато електроенергії. Тому тримати майнер вдома небажано, тим більше, що хтось може зацікавитися такою витратою електроенергії і поставить запитання, чи не займаєтеся ви якоюсь нелегальною, ніде не зареєстрованою, комерційною діяльністю у себе вдома.

Читайте також: Біткойн в Україні: коли і як легалізують криптовалюту

Існують також інші можливості для заробляння криптовалют, зокрема, біткойна. Наприклад, біткойн-крани, коли ти дивишся якусь рекламу, а за ці перегляди тобі надсилають, умовно, 10 доларів у криптовалюті. Але Максим Крупишев називає такий спосіб заробітку "безглуздим і смішним проектом".

Історія майнера: як збільшити дохід у 10 разів

В Україні чимало людей займаються майнінгом біткойну. Навіть попри те, що така діяльність не прописана законодавчо. Один з київських майнерів на умовах анонімності поділився з сайтом "24" своїм досвідом цієї діяльності.

Я свої ферми збирав у травні 2017-го, якраз до початку буму. Обійшлися вони мені у 5 000 доларів. Ми їх возили з Польщі. В принципі, це ті ж звичайні комп'ютери, тільки до материнської плати "чіпляється" не одна відеокарта, а шість. І з Польщі ми їх возили, бо на одній відеокарті була різниця в 50-60 доларів. То якщо у мене 15 відеокарт і по 50 на кожній – це 750 доларів різниці,

– розповів майнер Сергій.

При цьому особисто він не стежить за роботою системи, це робить його друг, з яким Сергій ділиться відсотком прибутку. "Я досить зайнята людина, маю основну роботу, досить високу посаду. А майнінг – це просто моя інвестиція", – відзначив герой.

Читайте також: Біткойн практично марний, – співзасновник сайту Bitcoin.com продав усю свою криптовалюту

Однак визначити точну суму вже заробленого Сергієм досить непросто. Він пояснив – будь-який дохід, особливо в криптовалюті, рахується, коли ви зняли кошти і вони у вас на руках. Криптовалюта – дуже динамічна субстанція, що може робити різкі "стрибки" як вгору, так і вниз. Цим ринком, як і будь-яким іншим, керують два фактори: людська жадібність і страх. Майнер нагадав: з березня по середину червня біткойн ріс неймовірно, люди в 10-20 разів збільшували свої статки у криптовалюті. Далі все пішло вниз. На середину липня ринок "просів" у 2-3 рази.

Деякі майнери працюють за схемою, коли кожні 2-3 тижні виводять кошти, тоді ферма окупиться за приблизно 9-12 місяців. Для мене це не критично. І все, що мої ферми заробили, стоїть і чекає. А криптовалюта по своїй природі постійно зростає. Йдуть коливання вгору-вниз, але в глобальному сенсі вона – росте. Станом на сьогодні я свої ферми вже "відбив". Одну запустив у травні, дві – у червні. Якщо я зараз продам всю свою криптовалюту – то вийду на нуль,

– уточнив він.

Разом з тим і точно сказати, що буде в майбутньому – майнер не може: "Якщо завтра біткойн обвалиться в два рази, мені доведеться чекати ще 4 місяці. Якщо біткойн підросте, то в цей момент матиму ще плюс 500 доларів".

Читайте також: Курс біткойна може обвалитися до нуля

Однак Сергій зазначив, що такий бізнес все одно залишається мало ризикованим, бо в будь-якому випадку у власника залишається все "залізо". А крім того – там прибутки набагато більші, ніж деінде.

Ще один аспект додаткового прибутку від біткойна – торги на біржах. "Мені це цікаво як математика, дивитися на графіки і проводити аналіз", – відзначив він. Але не математикою єдиною, бо прибутковість на біржі навіть більша, ніж робота самих ферм. Сергій зауважив, що за період торгів в 10 разів збільшив те, що туди вніс. Але зауважимо – щоб отримати такий результат, потрібно мати відповідні знання.

Як купити біткойн і інвестувати в нього

Якщо ж ні стрибки курсу біткойна, ні слова "валютна біржа" вас не лякають – можна інвестувати в криптовалюту.

В Україні вже досить давно є біржа Kuna, її організував Михайло Чобанян (з 2015 року – "24"). На думку Максима Крупишева, Kuna – досить непоганий існтрумент для купівлі біткойнів в Україні, де відразу можна перерахувати гроші на покупку з картки.

Читайте також: Дурниця для міленіалів, – фінансовий аналітик про слабкі місця криптовалюти біткойн

Існує також велика кількість різноманітних "обмінок", де хтось купує, хтось продає. У кожного є свої ризики. І можна легко нарватися на "кидал".

Тут історія подібна до тієї, коли був дефіцит долара і люди купували їх на вулиці. З біткойном така сама штука – можна піти на біржу і купити їх там легально, а можна – по якихось оголошеннях десь у когось. Звісно, що в останньому випадку – це ризиковано. Адже ця сфера недостатньо регульована в Україні і складно зрозуміти, що легально, а що нелегально,

– пояснив експерт.

Отже, легальна біржа біткойна – одна в Україні. А от визначити, хто з чималої кількості біткойн-обмінок надійний, а хто – шахрай, не можна ніяк, каже Крупишев.

"Це завжди лотерея. Тому я і кажу, що варто, мабуть, відразу йти на біржу, найбільшу, бо вона єдина. Я туди людей направляв, усі в цілому задоволені", – додав Крупишев.

Пройдіть тест: Біткойн: чергова піраміда чи нова епоха грошей?

Інструкція для інвестора в біткойн

1. Піти на сайт Kuna, пройти там верифікацію, створити акаунт.

2. Перевести гроші з картки на свій акаунт, на депозит-рахунок на біржі. Якщо у гривні – можна, наприклад, з "Приватбанку". У них є певний мерчант-акаунт, на який можна перевести гроші так само, як купуєте квитки в кіно. Але є й інші способи оплатити покупку біткойна. Далі – розмістити ордер на покупку певної кількості біткойнів і зачекати, коли цей ордер хтось виконає.

3. Завести гаманець поза біржею.

Якщо ви купили криптовалюту і тримаєте її на біржі, то технічно нею володіє біржа. Це як у банку. Тому, хто тримає ваші гроші, потрібно довіряти. Якщо ми говоримо про криптовалюту, то всі ресурси і можливості краще нікому не довіряти. Краще безкоштовно зареєструвати криптогаманець, записати собі ключі від нього, покласти десь у безпечне місце. І таким чином – ви сам тримач своєї криптовалюти,

– пояснив Крупишев.

Тут можна провести паралель з чимось матеріальним – грошима чи золотом, які можна зберігати в банку чи під матрацом. Де вам зручніше – там і зберігайте. Але якщо банківська сфера досить усталена (не кажу про гривню в якості накопичення коштів), то стосовно біткойна немає достатньої регуляції, щоби біржа могла бути інститутом зберігання грошей. Ви просто довіряєте розробникам біржі, що у них ці кошти не вкрадуть або що вони їх не вкрадуть. Це не стосується лише Kuna, а в цілому, відзначив експерт.

Читайте також: Сума залучених через криптовалюту коштів цього року становить рекордних 4 мільярди доларів

Купувати біткойн за гривні, долари, євро чи іншу валюту – немає особливої різниці, уточнив біткойн-фахівець. В українських реаліях, швидше за все, збереження у гривні в банках. В такому випадку зручно звертатися на біржу. Якщо ж заощадження у готівці – потрібно користуватися більш ризикованими способами: йти на localbitcoins.com, наприклад. Це сайт, де люди розміщують заявки про купівлю чи продаж певної кількості біткойнів. І потім вже домовлятися, десь зустрічатися, якось передавати гроші, якось переводити біткойни. Ця схема знову нагадує купівлю доларів "з рук".

В Україні ті, хто регулярно купують біткойни, мають своїх продавців – це або люди, які майнять, або ті, хто отримує криптовалюту в якості оплати, і її потрібно час від часу продавати. Зазвичай на таких угодах можна витратити меншу комісію, якщо ви знайдете людину, якій в той же час треба продати криптовалюту.

Але кожен має розуміти, що завжди існують ризики, тим більше – в такому виді інвестицій. Потрібно розуміти, що нести останні кревні у криптовалюту, не маючи відповідного розуміння, як це працює – безглуздо. Інвестувати якісь гроші, які відкладені "на старість" – можна частково,

– наголосив експерт.

Але по великому рахунку, підсумував Максим Крупишев, інвестиції в криптовалюту – це достатньо безпечний спосіб увійти у цю сферу діяльності. Але варто розуміти, що криптовалюта може і подешевшати. Її ідея в тому, що вона обмежена у кількості. Не всі криптовалюти, але, наприклад, біткойн обмежений у кількості. Ідея така, що він довгостроково дорожчатиме. Але експерти наголошують: падіння біткойну вдвічі у ціні – не виключено ніколи. Щось може статися в будь-який момент, ніхто нічого вам не гарантує.



Біткойн – валюта нестабільна

Читайте також: Ялинка за 3 мільйони і цукерки за 6: в яких містах добре скупилися на Новий рік