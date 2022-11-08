Битва за Бахмут побила рекорд з тривалості та жорстокості боїв, – військовий експерт

Бахмутський напрямок – один з найгарячіших на фронті. Окупанти постійно намагаються наступати. Однак, українські захисники дають відсіч ворогу.

Битва за Бахмут побила рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв

Раніше у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти атакують наші позиції і вдень, і вночі, незалежно від погодних умов. На боці ворога воює значна частина найманців з ПВК "Вагнера", зокрема, і зеків.

Окупанти гатять по Бахмуту з усього, що мають. Втім, наші захисники героїчно дають відсіч ворогу. Олег Жданов наголосив, що битва за Бахмут встановила рекорд за тривалістю та жорстокістю боїв.

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Якщо порахувати, там, зі сторони Росії рахунок вбитими напевно йде на десятки тисяч. Але точно не менше 10 тисяч там вони могли втратити під час цих бойових дій,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт переконує, що битва за Бахмут за термінами навіть перевершила епічну битву за Донбас. Жданов нагадав, що вона почалася у квітні і тривала до кінця літа. Натомість битва за Бахмут вже йде понад три місяці.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини

Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському напрямку. Однак, прорив не вдається.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що Бахмут – це справжня "фабрика смерті" для ворога. Там рахунок іде на десятки. Щодоби наші воїни знищують від 70 до 100 окупантів.

Загарбники нещодно обстрілюють Бахмут та прилеглі території. Стріляють навіть по українських кладовищах. наслідки ворожих ударів можна побачити у нашому матеріалі.

В МВС наголосили, що за Бахмут відповідають саме найманці з ПВК "Вагнера".

У ЗСУ припустили, для чого окупантам потрібен Бахмут. За словами Череватого, загарбники намагаються виправдати колосальні втрати на війні проти України та "продати" росіянам так звану чергову перемогу.

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