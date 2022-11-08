Битва за Бахмут побила рекорд з тривалості та жорстокості боїв, – військовий експерт
Бахмутський напрямок – один з найгарячіших на фронті. Окупанти постійно намагаються наступати. Однак, українські захисники дають відсіч ворогу.
Битва за Бахмут побила рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
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Рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв
Раніше у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти атакують наші позиції і вдень, і вночі, незалежно від погодних умов. На боці ворога воює значна частина найманців з ПВК "Вагнера", зокрема, і зеків.
Окупанти гатять по Бахмуту з усього, що мають. Втім, наші захисники героїчно дають відсіч ворогу. Олег Жданов наголосив, що битва за Бахмут встановила рекорд за тривалістю та жорстокістю боїв.
Військовий експерт розповів про битву за Бахмут: дивіться відео
Якщо порахувати, там, зі сторони Росії рахунок вбитими напевно йде на десятки тисяч. Але точно не менше 10 тисяч там вони могли втратити під час цих бойових дій,
– наголосив Жданов.
Військовий експерт переконує, що битва за Бахмут за термінами навіть перевершила епічну битву за Донбас. Жданов нагадав, що вона почалася у квітні і тривала до кінця літа. Натомість битва за Бахмут вже йде понад три місяці.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини
- Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському напрямку. Однак, прорив не вдається.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що Бахмут – це справжня "фабрика смерті" для ворога. Там рахунок іде на десятки. Щодоби наші воїни знищують від 70 до 100 окупантів.
- Загарбники нещодно обстрілюють Бахмут та прилеглі території. Стріляють навіть по українських кладовищах. наслідки ворожих ударів можна побачити у нашому матеріалі.
- В МВС наголосили, що за Бахмут відповідають саме найманці з ПВК "Вагнера".
- У ЗСУ припустили, для чого окупантам потрібен Бахмут. За словами Череватого, загарбники намагаються виправдати колосальні втрати на війні проти України та "продати" росіянам так звану чергову перемогу.
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