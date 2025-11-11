Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про побиття підлітка в Києві?

У понеділок, 10 листопада, в одній з квартир Подільського району Києва побилися 15-річні хлопці. Однолітки сильно травмували потерпілого, вдаривши його по тілу та голові.

Відомо, що діти напали на хлопця під час конфлікту, коли той заради жарту кинув страйкбольну гранату.

Удари були такої сили, що постраждалого підлітка госпіталізували зі струсом мозку до лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події й розпочали досудове розслідування.

Зазначимо! Страйкбольна граната є імітацією бойової гранати, яку використовують у страйкболі для створення диму, гучного пострілу. Користуватися такою піротехнікою можна лише на дозволених майданчиках з дотриманням певних правил.

