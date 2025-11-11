Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про побиття підлітка в Києві?
У понеділок, 10 листопада, в одній з квартир Подільського району Києва побилися 15-річні хлопці. Однолітки сильно травмували потерпілого, вдаривши його по тілу та голові.
Відомо, що діти напали на хлопця під час конфлікту, коли той заради жарту кинув страйкбольну гранату.
Удари були такої сили, що постраждалого підлітка госпіталізували зі струсом мозку до лікарні.
Поліцейські встановлюють всі обставини події й розпочали досудове розслідування.
Зазначимо! Страйкбольна граната є імітацією бойової гранати, яку використовують у страйкболі для створення диму, гучного пострілу. Користуватися такою піротехнікою можна лише на дозволених майданчиках з дотриманням певних правил.
Травмування дітей через побиття: останні новини
В Одесі бабуся в нетверезому стані до струсу мозку побила власного онука. 22-річна мати залишила дитину з бабусею та поїхала з квартири. Коли вона повернулася, то помітила на тілі малюка синці та подряпини. Як виявилося, бабуся в нетверезому стані травмувала онука. При цьому мати теж була напідпитку.
Інший інцидент теж трапився в Одесі. У місцевому дитячому садочку вихователі знущалися з дітей, змушували тримати руки вгору і присідати, коли вони не слухалися. Часом дорослі навіть штовхали дітей. Правоохоронці призначили перевірку, причетних вихователів обіцяють звільнити або відсторонити.
У Київській області чоловік ґвалтував своїх неповнолітніх падчерок. Одна з дівчат розповіла про його постійні дії лікарям, які своєю чергою повідомили про це до поліції. Кривдника взяли під варту.