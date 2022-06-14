Бійці ТрО врятували дитинча косулі, матір якого загинула на російській розтяжці: щемливе фото
Джерело:фейсбук Тероборони ЗСУ України
Українські захисники вкотре доводять, що на відміну від російських загарбників мають велике серце. Бійці ТрО врятували дитинча косулі, яке ледь не повторило долю оленя Бембі з відомого мультфільму.
Річ у тім, що дитинча косулі блукало саме у херсонських лісах. Його мати підірвалася на російській "розтяжці".
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Бійці криворізького підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ під час патрулювання знайшли знесилену тваринку. Медики надали допомогу тварині, бо дитинчатко косулі було поранене.
Трохи підгодуємо, вилікуємо і випустимо на волю,
– кажуть наші бійці.
Українці рятують тварин під час війни
- На початку травня у Бородянці, що в Київській області, помітили кішку на 7-у поверсі будинку, який розгромили російські військові. Після того, як волонтери попросили про допомогу, українські рятувальники відразу прийшли на допомогу чотирилапій красуні. Цікаво, що в місцевих пожежників не було автодрабини потрібної довжини, тому її привезли з Ірпеня.
- У травні рятувальники на Харківщині знайшли песика під час пожежі в одному з обстріляних будинків. Господарів у собаки не було, тому його забрали до пожежної частини й тепер тваринка живе з рятувальниками.
- Ще одна щемлива історія пов'язана з військовим Олександр із позивним "Фізрук". Він під час поїздки на Схід знайшов кошеня, яке тепер йому стало найвірнішим пухнастим другом.
- Тваринки, як і люди, також не раді російським окупантам. Так 8-річний кіт породи мейн-кун на прізвисько Макс, якого викрали російські загарбники у Бучі, після декількох місяців поневірянь повернувся до власників.
Як "розважаються" росіяни
Зауважимо, що росіяни вбивають все живе не тільки в Україні, куди вдерлися з кривавою та невиправданою війною. Жителі Росії коять звірства навіть у себе вдома.
У російських соціальних мережах з'явилися жахливі кадри, як росіяни жорстоко вбили ведмедя. Хижий звір став непроханим гостем селища, ймовірно в Якутії. Росіяни дочекалися, коли ведмідь підійде до каструлі з вибухівкою, після чого підірвали тварину.
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