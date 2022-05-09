Бійці Закарпатської бригади вполювали вже третій ворожий "Орлан-10"
Джерело:Сили оборони Запорізького краю
Штурмовики Закарпатської бригади вполювали ще один російський безпілотник. Мовиться про багатоцільовий "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями.
Про це 9 травня повідомили на фейсбук-сторінці повідомили Сили оборони Запорізького краю. Крім того, захисники поділилися фотографіями підбитої "пташки".
До теми На Одещині ППО відправила на дно моря ворожий безпілотник "Орлан"
Українці б'ють рекорди зі знищення ворожих безпілотників
Останніми днями командування Повітряних Сил ЗСУ звітує про рекордні кількості збитих "Орланів" за добу. Станом на 9 травня наші захисники знищили 377 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Причому 17 – лише за 8 травня.
Сьогоднішній день теж багатий на улов. Раніше про ліквідований "Орлан" вже розповіли в ОК "Південь". Наша оборона збила апарат, коли той проводив розвідку на Одещині.
Ще один збитий "Орлан" / Фото Сили оборони Запорізького краю
На вечір аналогічною новиною поділилися штурмовики Закарпатської бригади.
Штурмовики Закарпатської бригади вполювали вже третій російський БПЛА "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії,
– написали вони.
Ні дня без збитого "Орлана": секрет феномену
Як повідомляють фахові видання, низку російських безпілотників збили із сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів, таких як Martlet LMM, в яких використовується керування ракетою у "лазерній стежці", що виявилося ефективним для знищення таких цілей, як "Орлан".Як працює Martlet LMM: дивіться відео
"Орлани" страждають й через засоби радіоелектронної боротьби. Як виявилося, "антиребівський" захист навігаційних сигналів російських безпілотників, зокрема адаптивна антенна решітка серії "Комета", має низьку ефективність у районах застосування ЗСУ засобів РЕБ. Ще одна ймовірна причина масових втрат росіян – використання нашими військовими комплексами РЕБ "Нота" українського виробництва.
Більше про збиті безпілотники
- На початку травня українським бійцям вдалось збити безпілотник у небі над Дніпропетровщиною. Демонструючи фото, ЗСУ написали, що це – "ще одне вдале полювання".
- В Одеській області ЗСУ ліквідували ударний безпілотний літальний апарат "Форпост".
- Над Донбасом ЗСУ лише за добу знищили 5 ворожих танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, 2 літаки Су-30, а також 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
Зверніть увагу – дані Генштабу щодо ситуації на фронті: дивіться відео