Бізнес-інтереси не варті нової війни, – Кулеба про очікування від німецького уряду

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що що очікує від нового німецького уряду твердої позиції щодо протидії російській загрозі. Міністр переконаний, що таким чином Україна зможе уникнути агресії Кремля.

За словами Дмитра Кулеби, пріоритетним для німецького уряду має бути уникнення нової війни в Європі. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю.

Зверніть увагу Терміново надайте зброю, – посол України звернувся до глави МЗС Німеччини

Біснес-інтересів бути не може

Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом для уряду Олафа Шольца має стати спільна протидія російській агресії разом з іншими міжнародними партнерами. Ніяких інтересів щодо бізнесу бути не може, якщо мова йде про безпеку.

Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною та нашими партнерами та союзниками візьме твердий і чіткий курс проти російських загроз і спроб залякування. Ніяка ділова зацікавленість і відсутність симпатії до Путіна не варті того, щоб дозволити криваву війну в Європі,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС переконаний, що завдяки спільним діям можна буде відвернути загрозу від України.

Новий уряд Німеччини: головне

У вересні 2021 року відбулися вибори до німецького бундестагу. На них багаторічна канцлерка Ангела Меркель вирішила не балотуватися на новий термін.

Перемогу на виборах здобули соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом.

Соціал-демократи сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.

Ангела Меркель 2 грудня урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років. Через 5 днів бундестаг офіційно затвердив Шольца на посаді канцлера.

Сам Олаф Шольц відомий своєю стриманістю щодо Росії та підтримкою територіальної цілісності України.

До теми пропонуємо сюжет про майбутню зустріч Олафа Шольца й Путіна: дивіться відео