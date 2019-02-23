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      Бізнес для міста: у Києві відкрили унікальний громадський ресторан Urban Space

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      500 інвесторів вклали по тисячі доларів, щоб створити соціально відповідальний бізнес у столиці. Вони не отримують жодного доходу, адже 80% йде на проекти для міста.

      Ідея такого бізнесу зародилася в Івано-Франківську, київський же заклад відкрили за франшизою. 

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      З 2015 року у Франківську виділили кошти на реалізацію понад 80 проектів, зокрема на веломайстерню, дизайнерські лавки із сонячною панеллю та на мотузковий парк для особливих дітей.

      Urban Space Івано-Франківськ
      Urban Space 100 в Івано-Франківську

      У київському ресторані п'ять залів, названих як райони міста. Найяскравіший – Троєщина. А ще у закладі є зал, куди можна приходити зі своїми домашніми улюбленцями.

      Співзасновниця закладу Наталія Тулюлюк розповіла, що Urban Space повністю впорядкований для того, щоб сюди могли приходити всі, зокрема люди з обмеженими можливостями. 

      Urban Space 500 може прийняти дві сотні гостей. Закладу – вже два місяці. Він став платформою для проведення лекцій та зустрічей.

      Urban Space
      В Urban Space 500 відбувається чимало цікавих заходів 

      Усі інвестори підписали договір, що не матимуть жодних вигод від закладу. Адже мета соціально-відповідального бізнесу – заробляти гроші на громадські проекти.

      80% прибутку на конкурсній основі спрямовуватимуть на проекти для розвитку Києва. Розподілити кошти на перші ідеї планують вже наприкінці літа. Детальна інформація з'явиться на сайті.

      Це не повинне бути щось комерційне, релігійне чи політичне. Це має бути проект, який робитиме місто приємнішим для життя,
      – пояснила Тулюлюк.

      У відритому ресторані – відкрита кухня.

      Urban Space
      Кухня у київському закладі Urban Space 500

      Тож завітавши на каву до столичного закладу, кожен гість робить свій внесок, щоб місто стало комфортнішим.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини Києва Бізнес Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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