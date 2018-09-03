Бізнес незадоволений якістю послуг "Укрзалізниці"

На сьогоднішній день ключовими показниками для оцінки ситуації на "Укрзалізниці" є не фізичні обсяги перевезень, а якісні характеристики.

Таку думку висловив старший аналітик "Центру транспортних стратегій" Павло Руденко, відповідаючи на питання 5 каналу, пише "Мінпром".

"Бізнес протягом 2018 року неодноразово відзначав погіршення ефективності роботи "УЗ", що призвело до зниження перевезення вантажів у напіввагонах за 7 місяців 2018-го на 3% рік до року. У той же період середньодобовий робочий парк піввагонів виріс на 5,25 тис. одиниць, або на 7% рік до року. За 7 місяців поточного року по 2017 року оборот піввагонів виріс з 8 до 8,7 доби", – сказав він.

Експерт назвав тупиковою ситуацію, коли для боротьби з дефіцитом активно нарощується вагонний парк без належного забезпечення локомотивною тягою. "Вагони перетворюються просто в "склади на колесах", і різко зростає кількість покинутих поїздів. Від цього загальна ситуація з вантажоперевезеннями погіршується ще швидше", – зазначив Руденко.

Раніше президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков висловив упевненість, що українські металургійні підприємства через проблеми з логістикою не змогли повною мірою скористатися сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках.

Президент "Укрметаллургпрому" нагадав, що в поточному році українські меткомбінати збільшили виплавку сталі на 6% без урахування тимчасово втрачених територій. "Але зростання могло бути не 6%, а 10% і більше. На жаль, ми не можемо оперативно і в потрібних обсягах підвезти сировину на наші підприємства, вивезти готову продукцію, і це відноситься як до металургійної продукції, так і до залізорудної сировини", – наголосив Каленков.