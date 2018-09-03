14:38
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Бізнес незадоволений якістю послуг "Укрзалізниці"

40 Читать новость на русском
Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

На сьогоднішній день ключовими показниками для оцінки ситуації на "Укрзалізниці" є не фізичні обсяги перевезень, а якісні характеристики.

Таку думку висловив старший аналітик "Центру транспортних стратегій" Павло Руденко, відповідаючи на питання 5 каналу, пише "Мінпром".

"Бізнес протягом 2018 року неодноразово відзначав погіршення ефективності роботи "УЗ", що призвело до зниження перевезення вантажів у напіввагонах за 7 місяців 2018-го на 3% рік до року. У той же період середньодобовий робочий парк піввагонів виріс на 5,25 тис. одиниць, або на 7% рік до року. За 7 місяців поточного року по 2017 року оборот піввагонів виріс з 8 до 8,7 доби", – сказав він.

Експерт назвав тупиковою ситуацію, коли для боротьби з дефіцитом активно нарощується вагонний парк без належного забезпечення локомотивною тягою. "Вагони перетворюються просто в "склади на колесах", і різко зростає кількість покинутих поїздів. Від цього загальна ситуація з вантажоперевезеннями погіршується ще швидше", – зазначив Руденко.

Раніше президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков висловив упевненість, що українські металургійні підприємства через проблеми з логістикою не змогли повною мірою скористатися сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках.

Президент "Укрметаллургпрому" нагадав, що в поточному році українські меткомбінати збільшили виплавку сталі на 6% без урахування тимчасово втрачених територій. "Але зростання могло бути не 6%, а 10% і більше. На жаль, ми не можемо оперативно і в потрібних обсягах підвезти сировину на наші підприємства, вивезти готову продукцію, і це відноситься як до металургійної продукції, так і до залізорудної сировини", – наголосив Каленков.

Теги: Укрзалізниця металургія Тарифи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сьогодні, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 13:28 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сьогодні, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Чи буде мир на Донбасі, смерть Захарченка, Томос для України: найважливіші події тижня
сьогодні, 12:10 Чи буде мир на Донбасі, смерть Захарченка, Томос для України: найважливіші події тижня
Анастасія Ковач-Петрушенко
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сьогодні, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
 27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 7
Google придбав розробника технології розпізнавання облич
 26 липня 2011 , 11:39
Єгипет попросить гроші у МВФ
 19 листопада 2011 , 14:59
СБ попереджає
 27 квітня 2009 , 15:46
Звідки гроші?
 27 квітня 2009 , 20:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук