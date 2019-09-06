Бізнес вимагає права вето абсурдних законопроєктів, – Каленков

Бізнес вимагає права вето законодавчих ініціатив, прийняття яких влада аргументує інтересами бізнесу. Зокрема, це стосується змін до податкового законодавства, які зараз просуваються в терміновому порядку.

Про це у ході засідання в Європейській бізнес-асоціації заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Зараз вноситься законопроєкт, який анонсують як такий, що допомагає бізнесу. Законопроєкт, який бізнес начебто буде підтримувати двома руками, тому що він нібито усуває деякі нелогічні речі в Податковому кодексі. Якщо такі речі є, я думаю, що і ЄБА, і інші асоціації повинні запропонувати народним депутатам надати бізнесу право вето на окремі пункти змін з тим, щоб вони згодом знімалися. І, безумовно, забезпечити можливість детального обговорення цього проєкту", – переконаний Каленков.

За його словами, поспіх з внесенням змін до податкового законодавства суперечить заяві новопризначеного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який раніше розкритикував практику внесення змін у другій половині року з тим, щоб вони вступали в силу або відразу, або з 1 січня. Адже подібні серйозні зміни повинні вноситися лише після широкого обговорення. Саме тому Гончарук заявляв, що детальне обговорення змін до Податкового кодексу розпочнеться навесні 2020 року, а чинності він набуде у 2021 році.

На думку Каленкова, заплановані податкові нововведення вдарять по бізнесу, зокрема, по металургії. При цьому сила негативного впливу буде співвідносна з тим, що переживали металургійні підприємства під час криз 2008-2009 і 2014-2015 років.

Тоді металурги продавали продукцію нижче собівартості. Замовлення не перекривали витрат. Але ми все одно продавали, щоб не закривати підприємства, не звільняти людей і не втрачати наші ринки. Тому це дуже сильно вдарить по нас,

– підкреслив Каленков.

Найбільше неприйняття у представників гірничо-металургійного комплексу викликав намір ввести ренту на видобуток руди.

"Рента на руду – це вибіркове підвищення, дуже нелогічне з економічної точки зору рішення. Фактично, оподатковується не сировина, що видобувається з землі, а продукт, отриманий після переробки. Це все одно, як якщо б ренту брали не з нафти, а з бензину. Або не з газу, а з мінеральних добрив, отриманих за рахунок його переробки. Це нелогічно, неправильно, суперечить всім можливим нормам. І ми хочемо мати можливість донести до виконавчої влади, до народних депутатів нашу позицію", – резюмував Каленков.

Як повідомлялось, з критикою запропонованих змін до податкового законодавства виступили представники різних галузей економіки. Зокрема, директор податкового відділу компанії PWC Україна Максим Дудник назвав ряд положень пропонованих законопроєктів "кроком назад для України". А маркетинг-директор групи Ferrexpo Ярослава Блонська впевнена: частина запланованих змін суперечить рекомендаціям МВФ.