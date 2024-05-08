Бізнесу та промисловості по всій Україні вимикатимуть світло

В Укренерго повідомили про запровадження обмежень внаслідок масованої атаки 8 травня. Вони стосуватимуться всіх регіонів, а за певної умови торкнуться і побутових споживачів.

У ніч проти середи Україна зазнала чергової масованої атаки. Знову ціллю окупантів стала енергетика. Вони випустили безліч ракет, тільки щоб позбавити українців світла.

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Коли будуть відключати світло бізнесу 8 травня і коли – споживачам

Диспетчерський центр Укренерго вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти,

– ідеться в повідомленні.

Тож поки що обмеження стосуються тільки бізнесу та промисловості. Але в Укренерго попередили: якщо ввечері споживання продовжить зростати, то будуть змушені вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми. Це означає, що аварійні відключення застосують і для побутових споживачів по всій Україні.

Як заощадити електроенергію

Є універсальна порада: слід економно споживати електроенергію з 18:00 по 23:00, тобто увечері. Саме вечірні пікові години можуть стати критичними для енергосистеми України.

Побутовим споживачам радять не вмикати одразу всі потужні електроприлади та вимикати світло в порожніх приміщеннях. Користування енергомісткими приладами, як-от пралкою, слід перенести на ніч.

Але часом може бути складно розібратися, що і коли увімкнути – особливо якщо в домі багато електроприладів. 24 Канал підготував інфографіку для цього випадку.

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Бізнес і промисловість можуть дослухатися таких порад:

зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання;

переглянути виробничі процеси;

максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Власне, ці поради не нові. Більшість з них ми добре знаємо ще з часів блекаутної зими – 2022. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, закликав підприємців вимикати зайве освітлення, надто рекламні вивіски. Краще зекономити зараз, аніж бідкатися потім.

А якщо ви дуже нервуєте через можливі відключення – ознайомтеся з нашою добіркою. У ній знайдете поради МОЗ, підготовлені на час блекауту.