Теоретично можливо все, але фактично – поки ні, – в Yasno прокоментували можливість блекауту

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прокоментував можливий блекаут в Україні. За його словами, мова про це поки не йде.

Теоретично, масові відключення електроенергії можливі. Втім, за словами Сергія Коваленка в ефірі телемарафону, блекауту енергетики поки не прогнозують, передає 24 Канал.

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Фізично блекаут поки неможливий

Коваленко зазначив, що наразі в регіонах діють лише екстрені аварійні відключення електроенергії.

Блекауту ми не бачимо, тому що поки це фізично неможливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде,

– зауважив він.

Графіки можливих відключень уже розроблені, але чи будуть вони застосовані, залежатиме від команди енергетиків. Стабілізаційні відключення за графіками можуть застосувати у разі високого дефіциту потужності в українській енергосистемі.

"Думаю, поки температура балансує за вікном, графіки не будуть застосовувати", – зазначив гендиректор Yasno.

Як зауважив Сергій Ковалекно, наразі певний дефіцит є по всій Україні, але найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, до якої входить два потужні промислові регіони, та на Харківщині, яка уже давно потерпає від російських обстрілів.

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