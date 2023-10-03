Яку зиму слід очікувати українцям: у ГУР дали прогноз

Восени та взимку 2023 – 2024 російська армія спробує знову вдаряти по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Тому холодний період часу в Україні точно не можна буде назвати легким.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що на наших громадян чекає чергова боротьба, передає 24 Канал.

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Юсов спрогнозував зиму 2023 – 2024 року у плані енергетики

Андрій Юсов зазначив, що майбутня зима також пройде у боротьбі, як і минула холодна пора. Однак він запевнив, що і цю боротьбу наша держава обов'язково переможе.

Звичайно, сказати вам, що вона (зима в Україні – 24 Канал) буде легкою, ніхто не наважиться. Це було б неправдою,

– наголосив він.

Однак представник ГУР МО зауважив, що наша держава і народ мають готуватися до зими та боротися з цією холодною порою.

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