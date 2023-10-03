Яку зиму слід очікувати українцям: у ГУР дали прогноз
Восени та взимку 2023 – 2024 російська армія спробує знову вдаряти по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Тому холодний період часу в Україні точно не можна буде назвати легким.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що на наших громадян чекає чергова боротьба, передає 24 Канал.
До теми Тимчасові відключення та блекаути: чи готова енергосистема до зими
Юсов спрогнозував зиму 2023 – 2024 року у плані енергетики
Андрій Юсов зазначив, що майбутня зима також пройде у боротьбі, як і минула холодна пора. Однак він запевнив, що і цю боротьбу наша держава обов'язково переможе.
Звичайно, сказати вам, що вона (зима в Україні – 24 Канал) буде легкою, ніхто не наважиться. Це було б неправдою,
– наголосив він.
Однак представник ГУР МО зауважив, що наша держава і народ мають готуватися до зими та боротися з цією холодною порою.
Україна готується до можливих блекаутів
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 3 жовтня зібрав координаційний штаб, який протидіятиме негативним наслідкам імовірних російських обстрілів енергосистеми нашої держави. Зокрема, він заявив, що Україна вже має план дій, як не допустити в країні блекаут і залишити людей з теплом і світлом.
- До цього командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив про плани створити збільшену кількість мобільних вогневих груп у північному регіоні країни. Цей стратегічний крок зумовлений насамперед занепокоєнням щодо потенційних атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на здійсненні комплексних заходів безпеки енергетичних об'єктів країни. Крім того, уряд успішно розширив потужності для імпорту більшої кількості мегават з Європейського Союзу в разі будь-яких потенційних збоїв у критичній інфраструктурі.
- Разом з тим голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив громадськість, що наразі намірів створювати графіки відключення електроенергії немає. Він підкреслив, що плани на випадок надзвичайних ситуацій будуть розроблені оперативно, якщо виникне така необхідність.