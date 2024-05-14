Військова допомога розтягується у часі: у чому Блінкен намагається запевнити Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Цей візит спрямований на те, аби запевнити Україну, що Сполучені Штати Америки працюють над тим, аби посилити спроможність постачати зброю вчасно та якомога швидше. Усе попри обставини, які створив для себе американський політикум.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Максим Джигун, зауваживши, що риторика від представників американської політики повторюється. Він додав, що, якби вчасно голосувалося за фінансову та військову підтримку української держави, то нині навряд чи був би такий брак ресурсів на фронті. До слова, візит Блінкена неанонсований.

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Однак це відображається не лише на тому, що українські військові кажуть про нестачу озброєння, але й у тому, що ворог просувається українською територією.

"Ціною політичних амбіцій окремих гравців тепер розплачуються українські військові й українська держава. Це про ницість, зокрема, міжнародної політики. Це стосується не лише Сполучених Штатів, але й багатьох інших держав", – сказав Джигун.

Плоди давнини

Лише після того, як Росія почала зрівнювати із землею деякі українські міста, деякі західні політики почали згадувати про те, що вони мають ЗРК Patriot і можуть подумати про те, аби їх передати Україні чи купити в інших країн.

"Це відбувається в момент лише таких величезних соціальних потрясінь. Тільки тоді, коли перед загрозою виживання окремі регіони України, та й цілі області – лише тоді починають включатися в роботу західні політики", – додав політолог.

На його думку, ймовірно, це відставання спричинено багаторічною пацифістською політикою, яку привела на Захід колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона починала зменшувати фінансування своєї армії та заохочувати до цього інших міжнародних діячів.

Ми зараз пожинаємо плоди 20-річної давнини, які накопичувальним ефектом скупчувалися в одному місці й зараз вибухнули в тому, що світ абсолютно нездатний до того, аби давати відсіч таким ворогам як Росія, як Китай, потенційно інші авторитарні, тоталітарні режими,

– переконаний Джигун.

Тому, мовляв, держсекретар США і має давати Україні тверді гарантії, що усі контракти на виділення допомоги, які анонсовані адміністрацією Джо Байдена, уже або в дорозі до українців, або цю допомогу уже пакують у Сполучених Штатах Америки, аби доставити ЗСУ.

Реальність далека від заяв

Джигун зазначив, що є не поодинокі випадки, коли військові на фронті перебувають дуже далеко від гучних заяв деяких західних лідерів про те, що вони "будуть разом з Україною настільки довго, наскільки це потрібно".

Однак військова логістика, підготовка допомоги та постачання – це доволі складний та розтягнутий у часі процес.

США виділили для України майже 61 мільярд доларів допомоги. Якщо говорити про американську допомогу, за словами політолога, останній контракт, підписаний з виробниками зброї за ці кошти, буде реалізовуватися до 2029-го року. Тобто гроші на окремі види озброєння використають до цього часу включно.

"Настільки довгою є ця система узгодження, виготовлення деякої зброї та її постачання. Звичайно, це все неприємно, це все дуже довго і це все вартує здоров'я і життів українських захисників, захисниць та цивільного населення", – сказав Максим Джигун.

Візит Блінкена до України