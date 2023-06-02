Зал ледь не луснув від сміху: Блінкен вишукано потролив росіян щодо "другої армії світу"

Ентоні Блінкен поставив під сумнів тезу пропагандистів, мовляв, армія Росії друга за силою у світі. Держсекретар США вважає, що російська армія дійсно друга за силою, от тільки проблема в тому, що в Україні, а не у світі.

Саме в такий спосіб Блінкен під час брифінгу покепкував з росіян та висміяв прокремлівський наратив про "другу армію у світі", пише 24 Канал. Він пожартував, що окупаційна армія Росії зберегла статус "другої", але з нюансом.

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Блінкен заявив, що українська армія сильніша за російську

"Багато хто вірив, що в Росії друга за силою армія у світі. Нині Росія має другу за силою армію в Україні", – сказав Блінкен, тим самим визнавши, що українська армія сильніша.

Висловлювання державно секретаря США викликало неабиякий сміх серед присутніх.

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Зазначимо, що під час візиту в Гельсінкі Блінкен заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала "повним стратегічним провалом". Він також запевнив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати "армію майбутнього".

Крім того, Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії. Він відкинув заклики до припинення вогню.

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