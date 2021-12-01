Блінкен зустрінеться з Кулебою та Лавровим на фоні розмов про вторгення Росії в Україну

Держсеркретар США Ентоні Блінкен 2 грудня зустрінеться із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбудеться на тлі останніх розмов про ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Засідатимуть в рамках зустрічі міністрів країн-членів ОБСЄ у Стокгольмі в Швеції. За словами представника американської сторони, зустрічі Блінкена з Кулебою і Лавровим відбудуться окремо.

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Перший прямий контакт

За останні кілька тижнів з'являються новини про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну. За цей час зустріч стане першим прямим контактом між керівниками зовнішніх відомств США та Росії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у фейсбуці писав, що на тлі послідовних і дедалі гірших деструктивних дій Росії на міністерській зустрічі буде про що поговорити. За його словами, Росія тисне і обмежує спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі, фактично блокує роботу Тристоронньої контактної групи та системно порушує Мінські угоди.

Що відомо про ймовірне вторгнення Росії

У листопаді 2021 року видання Bloomberg оприлюднило плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. У Кремлі називали видання "трубою для вкидів".

Розвідка США також мала інформацію, що Кремль дійсно допускає вторгнення в Україну. В Міноборони переконували, що ризик наступу Росії є щодня.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба попереджав про загрози у випадку масштабного вторгнення Росії. За його словами, тоді бойові дії будуть й у Чорному морі.

Реакція НАТО і ЄС

У Північноатлантичному альянсі, як заявляв генсек Єнс Столтенберг, уважно стежать за тим, що відбувається на кордоні Росії з Україною, зокрема, пересуванням військ держави-агресорки. Якщо буде пряма загроза для України, то принцип колективної оборони НАТО не діятиме. Міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу також обговорили можливість нових санкцій проти Росії. Зокрема, у випадку, якщо Кремль атакуватиме Україну, вони готові впровадити економічні санкції при необхідності.

Через те, що у ЄС та України немає оборонного альянсу, при загостренні ситуації на Донбасі, Київ може розраховувати лише на себе. Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.