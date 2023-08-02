Закликала бомбити Львів: СБУ повідомила про підозру блогерці з Житомирщини
Джерело:СБУ
Служба безпеки 2 серпня повідомила про підозру блогерці з міста Коростень на Житомирщині. Зокрема, дівчина закликала бомбити Львів, коли в місті тривав масований ракетний обстріл.
У СБУ також наголосили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Сам обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду для розгляду його по суті.
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Блогерка з Житомирщини отримала підозру від СБУ
Правоохоронці зазначили, що до обстрілів центрального міста Західної України жінка закликала під час онлайн-трансляції у тіктоці. Саме тоді Росія завдавала чергових ракетних ударів по Україні, а також обстрілювала нашу країну з БпЛА.
Під час спілкування з тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що росіяни саме у цей момент б’ють по Львову. Коростенка заявила, що "так їм і треба" і немає чого їм "розслаблятися",
– сказали в службі.
СБУ підозрює дівчину з Коростеня в підтримці дій Росії / Фото СБУ
Представники СБУ розповіли, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора. Правоохоронці запевнили, що співробітники Служби безпеки продовжують фіксувати будь-які спроби поширення антиукраїнських закликів та реагувати на них.
Що відомо про ракетний удар по Львову
- Російські загарбники обстріляли історичний центр міста Львів 6 липня 2023 року. Ця атака стала наймасштабнішою з часів повномасштабного вторгнення.
- Тоді внаслідок обстрілу постраждали 60 квартир і 50 автомобілів. Крім того, постраждали 42 людини, а загинули – 10.
- Того дня російська армія використала для ракетного удару по Львову ракети типу "Калібр". Їх загарбники запускали по місту з Чорного моря.
- Через кілька тижнів після удару мер міста Андрій Садовий показав, як відновлюють будинки, що були знищені чи пошкоджені після удару. Він наголосив, що все відбудують, так само як це було до удару.