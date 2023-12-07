Україна знайшла спосіб обійти блокаду: як переправлятимуть вантажівки
Джерело:Інтерфакс-Україна
У мережі 6 грудня з'явилося відео, на якому нібито доставляють вантажівки з польського кордону в Україну. Згодом заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" підтвердив цю інформацію.
У такий спосіб українські перевізники обходять блокаду кордону, яку організували поляки. Під час зустрічі з агроекспортерами Валерій Ткачов наголосив, що таке перевезення фур поки тестують.
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Перевезення контрейлерних поїздів з фурами
Станом на зараз українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.
Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку,
– запевнив Ткачов.
За його словами, наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами. Триває процес узгодження габаритів вантажів і наявності у вантажівках пального.
Заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" також розповів, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".
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Блокада на кордоні з Польщею: що відомо
- 6 листопада польські перевізники заблокували КПП для проїзду вантажівок з України. Причиною стала вимога скасування транспортного безвізу для країни. Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.
- Речник Державної прикордонної служби запевнив, що за добу певна кількість вантажівок перетинає кордон. Звісно ж, що мовиться не про ту кількість, яка була до 6 листопада, тобто до блокування руху вантажівок.
- У Варшаві посли Литви, Латвії та Естонії висловили польській владі своє обурення через блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні з Україною.
- Асоціація роботодавців Польщі та України домовилися про діалог щодо компромісу задля розблокування кордону. Відповідну заяву оприлюднили обидві сторони 7 грудня. Перша зустріч у рамках діалогу повинна відбутися 8 грудня. Сторони сподіваються, що зможуть не лише знайти шлях розблокування кордону, а й не допустити схожого розвитку подій у майбутньому.