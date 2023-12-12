Спливла цікава деталь: як Орбан впливає на рішення Польщі щодо блокади кордону

Блокада українського кордону триває із 6 листопада. За понад місяць польський уряд не зробив фактично нічого для врегулювання ситуації. З часом стає все зрозуміліше, чому так відбувалося.

Є надії на те, що новий уряд Польщі на чолі із Дональдом Туском розв'яже проблему, яку вирішив ігнорувати уряд Матеуша Моравецького. Детальніше про це та як на ситуацію вплинув лідер Угорщини. це 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Останні місяці були доволі непростими у відносинах між Польщею та Україною. Зокрема, мовиться про блокування українського кордону. Політично ситуація стає менш напруженою. Уряд Матеуша Моравецького пішов у відставку, перебуваючи при владі декілька тижнів.

Зараз в Польщі відбудеться остаточне формування уряду Дональда Туска. 13 грудня він вже має братися до виконання обов'язків.

Чи допоможе призначення Туска

На тлі обрання Дональда Туска прем'єром Польщі відбулися гарні події. Розблокували найбільший пункт пропуску Ягодин – Дорогуск. Однак він пропрацював лише 4 години, після якого блокування продовжилось.

Складно не помітити, що уряд Моравецького фактично відмовився від будь-яких коментарів і розв'язання проблеми блокування кордону. Така історія дуже цікава Росії. Тому я більш ніж переконаний, що в уряду Моравецького стирчать кремлівські "вуха",

– припустив Валерій Клочок.

Зрештою, якщо в України та Польщі виникають проблеми щодо торгівлі зерном чи надання транспортних послуг, їх можна вирішити за столом переговорів. Від цього не мав би страждати ані український бізнес, ані польський.

"Обрання Дональда Туска для багатьох із нас означає, що щось зміниться в самій Польщі. Він обіцяв розв'язати проблему на кордоні, однак без шкоди для польського перевізника. Тож не варто малювати ілюзій, що з приходом Туска все миттєво вирішиться, – зазначив Клочок.

Водночас, звісно, не можна спростувати той факт, що уряд Дональда Туска є більш ліберальним та проєвропейським, ніж уряд Моравецького.

До чого тут Орбан

Дональд Туск двічі очолював Європейську Раду. Крім того, він уже обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі. Перед ним стоїть завдання знову зблизити Польщу з Євросоюзом, при цьому зважаючи на думку своїх виборців. Тож, зокрема при розв'язанні проблем з Україною, він оглядатиметься на сільськогосподарських виробників, і на перевізників.

"Дональд Туск "має зуб" на уряд Моравецького, пов'язаний з відносинами з Угорщиною. Спливла цікава деталь, про яку сказав сам Туск, Орбан заблокував допомогу не лише Україні, а й Польщі. Це 800 мільйонів євро, які мали надійти до польської скарбниці як компенсація за передану Україні зброю", – розповів Клочок.

Польща уже отримала значну частину суму компенсації за зброю, яку передала Україні. Однак Європейський Союз заборгував Польщі іще 800 мільйонів євро. А, як з'ясувалося, їх передачу блокує президент Угорщини.

Туск сказав, що вважає Орбана зовсім проросійським політиком, який "відірваний від реальності". Туск додав, що є злим на уряд Моравецького, тому що він не розв'язав це питання та не захотів сваритись з Орбаном,

– зауважив Клочок.

Ймовірно, саме після відставки Матеуша Моравецького, польська поліція почала діяти самостійно. Адже раніше польські правоохоронці повноцінно не втручалися у блокаду кордону.

Блокада українських кордонів: важливе