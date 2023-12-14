На кордоні зі Словаччиною почали частково пропускати вантажівки: як працює КПП

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено. Нині на контрольно-пропускному пункті перетинають кордон близько 3 – 4 вантажівок за годину.

Словацькі перевізники почали блокувати кордон 1 грудня. Протестувальники, за прикладом польських колег, вимагали скасування "транспортного безвізу" з ЄС. Свої страйки перевізники аргументували тим, що, мовляв, їхній бізнес "потерпає" від українців, оскільки не може з ними конкурувати.

До теми Нахабно не виконують правила: у чому причина блокування українського кордону на Заході

Пункт пропуску "Ужгород" частково поновив роботу

Як уточнили у ДПСУ, станом на 06:00 14 грудня на пункті пропуску "Ужгород" частково поновлено пропуск вантажівок. Так, на виїзд з України вже оформили 28 вантажних автомобілів, з яких 24 – уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Словаччина частково почала відновлювати пропускні операції вантажівок на контрольно-пропускному пункті увечері 13 грудня близько о 19:30. За попередньою інформацією заявляли, що на в'їзд у Словаччину пропускатимуть 2 вантажівки на годину, але фактично – дозвіл на в'їзд отримують по 3 – 4 перевізники за годину.

Блокування вантажівок на кордоні зі Словаччиною